3 actualités qui ont marqué la semaine : la condamnation d’Amazon France, les iPhone d’Apple et les OnePlus 8

Cette semaine, nous avons appris que le confinement durera au moins jusqu'au 11 mai, mais du côté de la tech aussi, beaucoup d'actualités ont rythmé le milieu : l'affaire autour d'Amazon France, l'iPhone SE 2020 et les rumeurs sur l'iPhone 12 d'Apple et la présentation des OnePlus 8 et 8 Pro.

Amazon France obligé de fermer ses entrepôts, mais les livraisons vont continuer

La justice française a condamné Amazon à ne plus livrer de produits jugés non essentiels pendant le confinement suite à une plainte portée contre l’entreprise qui est accusée de ne pas avoir suffisamment protégé ses employés pendant la crise sanitaire. En réaction à cela, la firme a carrément fermé tous ses entrepôts dans le pays. Toutefois, les livraisons sont toujours assurées par les centres de distribution à l’étranger et sur le marketplace.

iPhone SE 2020 officialisé, iPhone 12 dans les tuyaux

Cette semaine, Apple a dévoilé son nouvel iPhone SE 2020.

Ce smartphone devient ainsi le moins cher de la marque à l’heure actuelle.

Dans le même temps, on a aussi vu plusieurs informations concernant les futurs smartphones de la pomme circuler sur le web. En effet, la piste de quatre modèles d’iPhone 12 a été évoquée, tandis que des rendus prétendent montrer le design de l’iPhone 12 Pro.

Les OnePlus 8 et 8 Pro présentés officiellement

Ces derniers jours ont aussi été marqués par l’annonce des nouveaux smartphones de OnePlus. Nous avons d’ailleurs déjà pu tester le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro pour vous livrer des avis complets sur les produits.

