Xiaomi Mi 10 Ultra, Google Téléphone pour tous et Epic Games en guerre contre Apple et Google – Les actualités de la semaine

Cette semaine a été marquée par les différentes annonces de Xiaomi en Chine, mais également par la mise à disposition de Google Téléphone pour la plupart des smartphones Android. Surtout, c'est le début d'une guerre commerciale et de communication entre Epic Games d'un côté et Apple et Google de l'autre.

Xiaomi Mi 10 Ultra officialisé : écran 120 Hz, charge rapide 120 W et zoom 120x

Cette semaine, Xiaomi célébrait ses dix ans en Chine. L’occasion pour le constructeur de faire le bilan de la décennie passée, mais également de présenter quelques nouveaux produits. C’est le cas notamment du Xiaomi Mi 10 Ultra, un smartphone exclusivement réservé au marché chinois qui profite d’un écran 120 Hz, d’une charge rapide 120 W et d’un zoom numérique x120 en photo. Le smartphone a d’ailleurs décroché le meilleur score chez DxOMark. Outre ce Xiaomi Mi 10 Ultra, la firme a également présenté un second smartphone, le Redmi K30 Ultra, ainsi qu’un téléviseur Oled transparent, le Mi TV Lux Transparent Edition.

Google Téléphone : la version bêta vous permet d’en profiter sur n’importe quel smartphone

Alors que l’application Téléphone de Google était jusqu’à présent réservée aux seuls smartphones où elle était préinstallée, Google a opéré quelques changements. En effet, avec la dernière version bêta de l’application, il est désormais possible de la télécharger pour en profiter sur la plupart des smartphones Android du marché. On ignore cependant encore s’il s’agit d’un simple test en bêta ou d’une possibilité qui sera ouverte avec la version finale de l’application.

Fortnite : Epic Games entre en guerre contre Google et Apple

Jeudi, Epic Games a mis à jour Fortnite afin de permettre aux utilisateurs d’acheter des V-Bucks à moindre coût sans passer par les achats intégrés d’Apple et Google. Les réponses des deux firmes ne se sont pas faites attendre. Considérant qu’il s’agit là d’une violation des conditions d’utilisation de leurs boutiques d’application respective, Apple, puis Google, ont décidé de bannir Fortnite de l’App Store et du Play Store. Le coup semblait cependant préparé à l’avance par Epic Games qui a annoncé dans la foulée porter plainte contre Apple, puis contre Google. Une vidéo parodiant la publicité 1984 d’Apple a également été diffusée sur les serveurs de Fortnite afin d’inciter les joueurs à se mobiliser contre Apple. Pour tout comprendre à cette affaire, on vous a concocté un article dédié.