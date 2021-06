Grosse panne Internet, Tesla Model S Plaid+ annulée et iOS 15 – L’essentiel de l’actu de la semaine

La semaine du 7 juin 2021 a été marquée par une panne touchant d'importants sites comme Le Monde, Twitch, Reddit ou encore Amazon, mais aussi l'annulation de la Tesla Model S Plaid+ et la présentation des futures nouveautés iOS 15. On fait le point.

Une panne met à terre plusieurs grands sites Internet

Twitch, Amazon, Prime Video, Le Monde, Reddit, The Verge : tous ces grands sites Internet ont subi une panne durant le mardi 7 juin, rendant leur accès impossible. Pour expliquer le pourquoi du comment, il faut se tourner vers l’entreprise américaine Fastly.

Cette dernière propose à ses clients une solution de réseau de diffusion de contenus (CDN pour Content Delivery Network en anglais). Problème : un bug logiciel dont Fastly est à l’origine a provoqué tout ce remue-ménage.

Adieu la Tesla Model S Plaid+

Six petits mois, et puis c’est tout. Annoncée en grande pompe en janvier par Elon Musk, la Tesla Model S Plaid+ — version la plus onéreuse et plus puissante de la berline électrique — a finalement été annulée et retirée du catalogue du constructeur.

« Il n’y en a pas besoin, car la Plaid est très bien », a justifié le patron de SpaceX dans un message Twitter laconique. Pour lui, une voiture branchée avec 640 kilomètres d’autonomie suffit amplement pour voyager. Un modèle plus endurant n’étant alors pas nécessaire.

iOS 15 : les nouveautés à retenir

Au cours de sa WWDC 2021 tenue le lundi 7 juin, Apple a présenté les futures nouveautés qui débarqueront sur la prochaine version de son système d’exploitation mobile, iOS 15. Parmi les fonctions évoquées, le mode Focus, le Live Text ou les notifications intelligentes.

La firme à la pomme a également ajouté de la 3D dans Apple Plans, tout en ouvrant FaceTime à d’autres OS. iMessage, de son côté, accueille la fonction Shared With You pour retrouver plus facilement vos photos envoyées entre amis.

