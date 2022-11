Deezer devient plus pratique à utiliser sur certaines montres connectées

Deezer annonce que son application est désormais optimisée pour les montres connectées fonctionnant sous Wear OS 3.

De plus en plus de montres connectées deviennent compatibles avec Wear OS 3, la dernière version du système d’exploitation de Google pour ces wearables. Les applications Android s’adaptent au fur et à mesure à cette nouvelle interface et c’est au tour de Deezer.

Deezer devient optimisée pour les montres connectées sous Wear OS

L’application de streaming de musique est dorénavant disponible sur le Play Store pour les montres connectées sous Wear OS 3, comme la Pixel Watch ou les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 de Samsung.

Toutes les fonctionnalités du service français ne sont pas accessibles, puisque l’on apprend que « l’application permet désormais aux abonnés Deezer Premium et Deezer Famille d’accéder aux fonctionnalités essentielles de Deezer, dont Flow ». A priori, les utilisateurs qui ne paient pas et les abonnés Student ne pourront pas accéder à cette fonction.

Au regard de l’image communiquée par Deezer, il semble que l’on puisse consulter les titres téléchargés sur sa montre, accéder à Flow et à ses titres favoris. Sur l’écran de lecture, on peut évidemment lire l’artiste et le nom du morceau et contrôler la piste. En plus de cela, on peut choisir l’appareil de sortie (smartphone, enceinte connectée) et ajouter ledit morceau à ses favoris. Aussi, on peut télécharger ses playlists et les titres que l’on souhaite directement sur sa montre connectée : on n’a plus forcément besoin que cette dernière soit connectée à son smartphone ou à Internet.

Ce n’est pas la seule application qui s’adapte aux écrans des montres sous Wear OS 3, puisque YouTube Music s’y est mis, tout comme Google Home ou encore WhatsApp.

