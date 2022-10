Google Home arrive (enfin) sur Wear OS, mais pas pour tout le monde

Google Home, la fameuse application de gestion de la maison connectée, n'était pas encore disponible sur Wear OS. Une version bêta vient d'être mise à disposition, mais seulement sur Wear OS 3.

Google a semble-t-il attendu la sortie de sa propre montre connectée, la Pixel Watch, pour amener des fonctionnalités attendues depuis longtemps par les utilisateurs de Wear OS. Le rédacteur du blog Esper.io Mishaal Rahman nous apprend via Twitter que l’application Google Home pour Wear OS est enfin disponible.

Mais il y a un mais, car l’application est uniquement disponible sur Wear OS 3, la dernière version de l’OS. En pratique, cela signifie que seules les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 côté Samsung, ainsi que la Pixel Watch peuvent en profiter. Toutes les montres sous Wear OS 2 ne peuvent pour le moment pas en profiter.

Petite mise en bouche

La firme de Mountain View avait annoncé lors de sa Google I/O 2022 le déploiement à venir de l’application, elle est maintenant disponible, mais seulement dans une version preview. Pour l’installer, il suffit de vous rendre dans le Play Store à la page dédiée. Selon XDA qui l’a installé, il s’agit d’une version assez sommaire qui ne donne pas accès à beaucoup de fonctionnalités.

Google Home sur Wear OS // Source : XDA Google Home sur Wear OS // Source : XDA Google Home sur Wear OS // Source : XDA Google Home sur Wear OS // Source : XDA Google Home sur Wear OS // Source : XDA

On peut toutefois y apercevoir toutes les pièces configurées sur Google Home et des réglettes pour ajuster la luminosité des lumières connectées, de la température d’un thermostat ou encore du volume d’enceintes connectées. On peut également allumer ou éteindre un objet connecté. En revanche, si vous voulez aller plus loin, il faut se rendre sur votre mobile.

