Android 14 Beta 1 : les nouveautés cachées que Google pourrait annoncer

La première version beta d'Android 14 est sortie et si les nouveautés présentées sont peu nombreuses, c'est peut-être parce que les vraies sont cachées. Le média « 9to5Google » a fouillé dans le code source et a trouvé de potentielles futures fonctionnalités.

Il y a quelques jours sortait la première version bêta d’Android 14 sur les smartphones Pixel. Si on compte quelques nouveautés, elles se font assez rares et Android 14 ressemble presque à l’identique à Android 13. Mais le site 9to5Google a trouvé des fonctionnalités que Google prépare et pourrait annoncer sur Android 14, notamment lors de sa Google I/O, conférence qui aura lieu le 10 mai. Cela ne garantit cependant pas qu’elles seront toutes présentes dans l’OS, ou du moins pas tout de suite. Le média a même pu les tester pour donner une première idée de ce qu’elles pourraient donner en pratique.

Une horloge d’écran de verrouillage personnalisée

iOS 16 avait permis de personnaliser l’écran de verrouillage de son iPhone en profondeur, Android 14 pourrait lui aussi s’y mettre. Cette fonctionnalité avait été repérée une première fois dès 2019 lors du développement d’Android 10, avant de disparaître mystérieusement. Pour le moment, les options de personnalisation sont assez chiches : on peut modifier la couleur (via Material You spécifiquement) en choisissant dans une palette et sa luminosité.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google

On peut également modifier la taille, entre « Dynamique », la valeur par défaut sur les Pixel qui permet à l’horloge de s’adapter en fonction du nombre de notifications reçues, mais aussi « Petite », où la taille reste constante.

Enregistreur d’écran : la possibilité de filmer une seule application

Nos confrères anglophones de 9to5Google avancent que l’enregistrement de l’écran de son smartphone Android pourrait être refondu avec Android 14. En clair, Google proposerait « d’enregistrer une seule application au lieu d’enregistrer l’intégralité de l’écran du téléphone ou de la tablette. » Un changement qui pourrait aussi s’appliquer aux applications qui permettent de partager son écran, comme Google Meet, Discord, etc.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

De quoi éviter de faire apparaître quelque chose d’indésirable. L’exemple le plus parlant, c’est évidemment une notification entrante, un message qu’on n’avait pas prévu de recevoir et qui s’affiche. On pourra quand même choisir d’afficher son écran et pas une unique application.

Des raccourcis pour l’écran de verrouillage

Comme le fait remarquer le média qui a pu fouiller le code source d’Android 14, « les téléphones Pixel proposent aujourd’hui deux raccourcis d’accès rapide dans les coins inférieur gauche et inférieur droit de l’écran de verrouillage ». L’un sert à Google Home, l’autre à Google Wallet. Désormais, ces raccourcis pourraient être personnalisables, comme ils l’ont été dans la dernière mise à jour du Nothing phone (1).

Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Plusieurs options sont proposées : aucun, vidéo, photographie, muet, contrôle des appareils, ou ne pas déranger.

Les options de style et de fond d’écran remaniées

Le menu « Fond d’écran et style » que l’on connaît sur Android 13 est dans cette version divisé en deux menus : « Écran de verrouillage » et « Écran d’accueil ». Le premier intègre toute une nouvelle série d’options mentionnées plus tôt. Le second contient les options pour basculer de fond d’écran, changer les couleurs, activer les icônes thématiques ou encore modifier la taille de la grille du Pixel Launcher.

Ces deux onglets utilisent le design Material You qui tend à s’imposer sur les interfaces de Google. Les sections sont divisées par des cartes et peuvent « automatiquement passer de l’empilement à la juxtaposition si vous utilisez un appareil plus large, comme une tablette ou un appareil pliable. »

Un presse-papier qui prend moins de place

À la manière d’une capture d’écran récemment enregistrée, le presse-papier va se faire plus discret. Au lieu de s’afficher dans une barre horizontale au-dessus, l’icône s’affiche dans un petit carré flottant à gauche de l’écran, juste au-dessus du clavier, s’il est ouvert.

En cliquant dessus, on peut avoir un aperçu complet du texte qu’on a copié. De quoi prendre moins de place sur l’écran et de réduire la taille du clavier, qui peut vite prendre de la place avec les différents menus qu’on peut activer.

Un paramètre rapide pour changer la taille de la police

La dernière fonctionnalité dénichée par 9to5Google est une nouvelle tuile, un nouveau paramètre rapide auquel on peut accéder en glissant son doigt du haut vers le bas. Intitulé « Taille de la police », il permet tout simplement de modifier la taille de la police des textes affichés, via un curseur.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google

L’idée est très probablement de pouvoir changer cette taille rapidement si on est gêné par le texte dans une application. Le tout sans devoir fouiller dans les paramètres de son smartphone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.