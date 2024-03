Android 15 : les voleurs de smartphones ne pourront plus se cacher

Google chercherait à lancer son réseau Find My Device, permettant de retrouver n'importe quel appareil. La cerise sur le gâteau : il serait possible de retrouver son smartphone Android, même s'il est éteint. Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro pourraient profiter de cette fonctionnalité.

Alors qu’on n’attend pas l’arrivĂ©e d’Android 15 avant l’automne prochain, on a dĂ©jĂ quelques dĂ©tails sur les nouveautĂ©s qu’apporterait cette mise Ă jour. La dernière en date : le dĂ©ploiement de Find My Device, mais surtout la possibilitĂ© de retrouver son smartphone, mĂŞme s’il est Ă©teint.

Pouvoir retrouver son smartphone, mĂŞme Ă©teint

Depuis iOS 15, il est possible de retrouver un iPhone perdu (iPhone 11 et versions ultĂ©rieures) avec la fonctionnalitĂ© Find My/Localiser. Samsung aussi propose son système SmartThings Find, qui permet de retrouver un smartphone Galaxy perdu. Mais Android 15 pourrait aller plus loin, si l’on en croit les dĂ©couvertes d’Android Police. En effet, Android 15 arriverait avec une nouvelle API, baptisĂ©e Powered Off Finder. On avait dĂ©jĂ des indices dans Android 14 QPR1 : par ailleurs, les services Google Play semblent s’y prĂ©parer depuis plusieurs mois.

L’idĂ©e avec cette API, c’est qu’elle permettrait aux smartphones et tablettes Android de continuer Ă envoyer des signaux Bluetooth mĂŞme après l’arrĂŞt du système. De quoi pouvoir les localiser lorsqu’ils sont Ă©teints, y compris lorsqu’ils sont dĂ©chargĂ©s. Cela nĂ©cessiterait tout de mĂŞme certaines exigences par rapport Ă la batterie de l’appareil : il faudra une petite rĂ©serve pour Ă©mettre des signaux Bluetooth. Cela nĂ©cessiterait Ă©galement un support matĂ©riel permettant de laisser le Bluetooth activĂ©. De quoi limiter les modèles compatibles.

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro pourraient en profiter, mais pas que

Pour activer cette fonctionnalitĂ©, il faut que Google puisse lancer son rĂ©seau Find My Device, annoncĂ© lors de la Google I/O 2023. Depuis, plus vraiment de nouvelles sur ce système : si l’on en croit les avancĂ©es, ce serait la faute d’Apple. On peut naturellement penser que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, qui seront vraisemblablement lancĂ©s sous Android 15, profiteront de cette fonction. Elle se nommerait Pixel Power-off Finder sur les smartphones Pixel compatibles, si l’on en croit 91Mobiles. D’ailleurs, il n’y aurait pas que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro qui en profiteraient.

Selon Android Authority, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro auraient les dispositions nĂ©cessaires pour profiter de ce « Powered Off Finder ». Par extension, le Pixel 8a pourrait Ă©galement y avoir droit. D’un autre cĂ´tĂ©, les sĂ©ries 6, 7 et Fold n’en profiteraient pas, faute d’avoir le matĂ©riel nĂ©cessaire. Pour en savoir plus sur Find My Device, rendez-vous est pris en mai prochain, Ă l’occasion de la Google I/O 2024, oĂą l’on s’attend Ă voir arriver le Pixel 8a ainsi que de premières annonces sur Android 15.