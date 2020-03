Android 11 : vos contacts préférés s’invitent dans votre barre d’état

Sur la Developer Preview 2 d'Android 11, il est possible de marquer des contacts en important dans le panneau des notifications pour faire en sorte que leurs profils apparaissent dans la barre d'état de votre smartphone dès qu'ils vous envoient un message;

La Developer Preview 2 d’Android 11 a été publiée il y a peu et apporte quelques petites nouveautés. Parmi elles, 9to5Google a remarqué un ajout intéressant dans le volet des notifications que nous avons nous même pu tester sur notre Google Pixel 4 XL mis à jour.

En effet, Android 11 propose de marquer certaines notifications de messages en important afin de leur donner une place proéminente dans le panneau. Cette fonctionnalité imite d’ailleurs le design de Gmail puisqu’on retrouve dans ces nouvelles alertes la même icône en forme de marque-page pointu que sur le client mail.

En restant appuyé sur la notification, on peut programmer un rappel pour plus tard. Vous avez aussi accès à un menu plus développé qui donne la possibilité de marquer un contact particulier en important. Une fonctionnalité pratique si vous voulez être sûr de ne jamais manquer les messages d’un ou d’une proche.

Le profil de vos contacts dans la barre d’état

Justement, il serait bien difficile de passer à côté. En effet, si vous marquez un message ou un contact en important, l’icône du profil de la personne concernée s’affichera dans votre barre d’état. Cela attire l’œil et permet donc de faire davantage ressortir la notification par rapport aux symboles classiques des autres applications.

Cette nouveauté peut se montrer intéressante pour les personnes qui reçoivent parfois un flot de notifications et qui ont peur de perdre de vue celles qui les intéressent le plus. D’aucuns utiliseront sans doute cette fonctionnalité pour rester toujours en contact avec certains de leurs collègues ou supérieur hiérarchique, mais l’option peut aussi et surtout se montrer intéressante pour ne rater aucune conversation avec les personnes qui vous sont le plus chères.

N’hésitez pas retrouver l’ensemble des nouveautés d’Android 11 et la liste des smartphones compatibles.