Samsung Galaxy M12 à 129 € : un smartphone pas cher et à jour avec Android 11

Samsung propose un catalogue de smartphones qui convient à tous les budgets. Parmi les nombreuses références proposées, on trouve le récent Galaxy M12, le nouveau représentant de l'entrée de gamme pour la marque coréenne. Ce dernier ne coûte aujourd'hui que 129 euros.

Les smartphones entrée de gamme proposent des caractéristiques de plus en plus intéressantes. Prenez le Samsung Galaxy M12, il propose un écran avec un taux de rafraichissement allant au-delà des 60 Hz traditionnels, une grande autonomie grâce à un gros accumulateur et une interface logicielle à jour. Tout cela pour moins de 130 euros.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy M12

Un écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Android 11 couplé One UI 3.1

Au lieu de 179 euros, le Samsung Galaxy M12 est aujourd’hui disponible en promotion à 129 euros sur la boutique officielle de Samsung. Il est également disponible pour 30 euros de plus chez Cdiscount.

Un smartphone entrée de gamme qui tient la route

Sur cette tranche tarifaire, le Galaxy M12 n’est évidemment pas le meilleur smartphone de Samsung, mais il tient la route grâce à une fiche technique tout de même intéressante pour son prix. Il commence par intégrer une dalle IPS LCD de 6,5 pouces proposant un taux de rafraichissement à 90 Hz pour une fluidité très appréciable. Sa définition n’est en revanche que HD+ (1 600 x 720 pixels).

Ensuite, on va surtout aimer sa grande autonomie permise par une batterie imposante de 5 000 mAh. Avec un accumulateur de cette capacité, on imagine bien l’appareil tenir facilement plus de deux jours avant de nécessiter une recharge complète (et rapide jusqu’à 15 W) via USB-C. Cette endurance est également possible grâce aux composants peu énergivores du smartphone, à l’image de son processeur Exynos 850 déjà utilisé sur le Galaxy A21s. Les performances ne permettront donc pas de lire des jeux 3D, mais offriront tout de même une expérience utilisateur globalement fluide au quotidien.

À jour avec Android 11

L’autre point fort du Samsung Galaxy M12 est de tourner nativement sous Android 11 avec la dernière version de l’interface coréenne : One UI 3.1. Vous profiterez donc des mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. C’est un plaisir de voir que Samsung se souci également de ses smartphones destinés aux petits budgets, alors que d’autres constructeurs n’hésitent pourtant pas à commercialiser des téléphones entrée de gamme avec une ancienne version d’Android.

De la polyvalence en photo ? Oui, mais…

La photo n’est jamais le meilleur argument sur cette gamme de prix, mais le Galaxy M12 a le mérite de proposer une belle polyvalence avec pas moins de quatre capteurs. La caméra principale est de 48 mégapixels et l’ultra grand-angle de 5 mégapixels. Deux autres caméras dédiées aux modes macro et portrait, toutes les deux de 2 mégapixels, sont également de la partie. On se doute que la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous, notamment avec du flou et du bruit numérique sur les scènes sombres, mais l’effort est bien là.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy M12.

