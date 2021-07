Oppo A94 : le smartphone milieu de gamme 5G passe sous les 300 euros sur Amazon

C'est déjà presque la fin des soldes d'été et il est encore possible de faire de bonnes affaires, notamment du côté des smartphones. Le Oppo A94 5G, par exemple, voit son prix passer de 340 à 281 euros sur Amazon.

Avec un bon positionnement sur le rayon smartphone haut de gamme comme l’excellent Find X3 Pro, la marque Oppo prend aussi place dans l’entrée/milieu de gamme avec des modèles plus modestes, mais qui ne manquent pas de qualité en plus d’être abordable. C’est le cas du Oppo A94 qui profite d’un peu moins de 60 euros de réduction sur son prix d’origine sur Amazon.

Le Oppo A94 5G, c’est quoi ?

Un écran AMOLED de 6,43 pouces

4 capteurs photo arrière, dont un de 48 mégapixels

La batterie de 4310 mAh et une recharge rapide 30W

Au lieu de 340 euros sur son prix normal, le Oppo A94 5G avec 128 Go de stockage est actuellement affiché à 281,22 euros sur Amazon.

Un smartphone classique, mais classieux

Le Oppo A94 ne se démarque pas par son design, Il reprend dans les grandes lignes le style des smartphones d’entrée de gamme s’inspirant eux-mêmes des flagships de ces deux dernières années. Il le fait pourtant de bien belle manière techniquement parlant en embarquant une dalle AMOLED de 6,43 pouces affichant une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Cette dernière est cependant limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Côté fiche technique, le smartphone assure une excellente réactivé et des performances honorables grâce à sa puce Dimensity 800U de Mediatek couplé à 8Go de mémoire vive. Avec cette configuration, le Oppo A94 réalise tous les usages classiques de manières fluides et peut même faire tourner certains jeux gourmands sans pour autant atteindre les meilleures prouesses en termes d’efficacité. Il est en revanche compatible nativement avec la 5G, ce qui est loin d’être négligeable vu son positionnement.

La photo en berne, mais la batterie au top

La photo n’est clairement pas le fort du A94, mais il peut compter sur la présence de 4 modules photo arrière dont un de 48 mégapixels. Les photos sont certes détaillées, mais le manque de piqué se fait ressentir. Néanmoins la polyvalence est de mise avec des modes macro et ultra grand angle qui font le job sans briller pour autant.

Son dernier atout concerne la batterie de 4310 mAh qui permet au smartphone de tenir entre un jour et demi et deux jours en fonction de l’utilisation, et ce, grâce à une excellente gestion de l’énergie. Il peut aussi compter sur une charge rapide de 30W pour obtenir 100% de batterie en moins d’une heure.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo A94.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.