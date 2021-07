Le casque Arctis Pro de SteelSeries tombe sous les 140 € sur Amazon

Parmi les casques filaires haut de gamme dédiés au gaming, l'Arctis Pro de la marque SteelSeries est une référence à considérer. Il bénéficie aujourd'hui d'une réduction sur Amazon, qui le fait passer de 199 à 139 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un casque spécialement conçu pour le jeu, les références sont nombreuses. SteelSeries est une marque danoise réputée pour proposer d’excellents périphériques et propose d’excellents produits audio, à l’image de son Arctis Pro, un casque filaire spécialement conçu pour les professionnels e-sport. Il est désormais moins cher grâce à une réduction de plus de 60 euros sur le prix du casque.

SteelSeries Arctis Pro, un casque gaming avec …

Un son surrond

Un design confortable et bien fini

La personnalisation via le logiciel SteelSeries

Initialement vendu à 199,99 euros, le casque gaming SteelSeries Arctis Pro est actuellement disponible grâce à une réduction de plus de 60 euros sur le prix du casque

Un casque gaming premium

Pour la version Pro de son casque, SteelSeries présente un design noir mat avec un arceau en acier inoxydable, des charnières en aluminium et une touche lumineuse personnalisable sur les bordures des écouteurs. Un look haut de gamme qui s’accompagne de coussinets AirWeave, avec une mousse enveloppant vos oreilles dans un tissu doux pour un meilleur confort. Son bandeau s’adaptera à la forme de votre tête et son tissu limitera la pression sur le crâne tout en assurant un bon maintien. Toutefois on aurait souhaité un casque plus robuste car il s’avère être assez fragile et doit être manipulé avec précaution.

Une réduction du bruit de qualité

D’après la marque, ce casque embarquerait le meilleur micro du marché qui est certifié par Discord. En effet, ce micro rétractable est doté d’une conception bidirectionnelle Clearcast. Il offre une clarté de voix optimale et il élimine les bruits environnants si jamais il se passe des choses autour de vous – très pratique si vous êtes dérangé durant vos lives Twitch. Il est conçu de manière à cibler spécifiquement les mots qui sortent de votre bouche.

Pour être l’affût du moindre bruit

Le Steelseries Artics Pro se distingue notamment par la présence du son surround DTS Headphone:X v2.0. Elle permet d’obtenir une spatialisation des sons très précis et favorise l’immersion en jeu. Et pour couronner le tout, le casque est équipé de transducteurs de 40 mm à aimants au néodyme haute-densité qui restituent un son haute-résolution allant jusqu’à 40 000 Hz. Grâce à cela les sons discrets – comme les bruits de pas d’un ennemi – sont mis en valeur afin de vous offrir un avantage sonore dans vos jeux pour contre attaquer rapidement.

Une personnalisation complète

Il est bon à savoir que ce casque peut être entièrement personnalisé selon vos envies. Avec le logiciel SteelSeries Engine vous aurez la possibilité de personnaliser l’audio ainsi que les performances de votre Arctis Pro, de l’égaliseur et de l’effet vocal du micro à l’éclairage RVB, aux paramètres de son surround et plus encore.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.