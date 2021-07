Pour la fin des soldes, le OnePlus 8 Pro est moins cher sur Amazon (-33%)

Si la marque chinoise a récemment dévoilé une nouvelle gamme de smartphones premium, le OnePlus 8 Pro reste encore à ce jour un smartphone très recommandable. Surtout aujourd'hui, car, pour la fin des soldes d'été, il profite d'une belle promotion sur Amazon en passant de 899 à 599 euros.

Chaque année, de nouveaux smartphones font leur apparition sur le marché, faisant ainsi de l’ombre aux précédentes générations, mais ces dernières restent toujours recommandables. En effet, suite à la sortie des OnePlus 9 et 9 Pro, le OnePlus 8 reste un très bon smartphone haut de gamme pour lequel craquer en 2021. La version Pro profite d’ailleurs d’une réduction de 300 euros sur son prix de lancement en 2020.

Les avantages du OnePlus 8 Pro

Son écran Fluid AMOLED 120 Hz

Sa puissante puce Snapdragon 865

Sa bonne autonomie, avec charge rapide et sans fil

Lancé au prix de 899 euros, la version 8 + 128 Go du OnePlus 8 Pro profite aujourd’hui des soldes pour se trouver au prix de 599 euros sur Amazon.

Si vous voulez une configuration au top, sachez que la version 12 + 256 Go est disponible en promotion à 649 euros au lieu de 999 euros.

Un smartphone qui n’a pas perdu son charme

Au courant de l’année 2020, OnePlus sortait sa nouvelle gamme premium le 8 et 8 Pro. Deux smartphones qui à l’heure actuelle proposent certes les meilleurs composants de l’an passé, mais sont toujours dans l’air du temps. À commencer par son bel écran Fluid AMOLED de 6,78 pouces qui affiche une définition Quad HD de 3 168 x 1 440 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz offrant un véritable confort et une navigation fluide. De plus, ce modèle dispose également de la protection Gorilla Glass sur son écran et profite de la certification IP68.

Un processeur Qualcomm toujours excellent

Du côté des performances, le smartphone de la marque chinoise est propulsé par un Snapdragon 865, compatible 5G, épaulé par 8 Go de RAM. Malgré l’arrivée du Snapdragon 888, cette configuration délivre encore d’excellentes performances en 2021 pour répondre à tous les usages : du multitâche ou même lire les jeux 3D les plus gourmands. L’expérience utilisateur est fluide et sans ralentissements. Le 8 Pro tourne actuellement sous Android 11, avec l’interface personnalisable de OnePlus : Oxygen OS.

De la charge rapide et sans fil

OnePlus intègre une batterie de 4 510 mAh dans son 8 Pro, laquelle permet de faire fonctionner le smartphone plus d’une journée. La version Pro propose pour la première fois la charge sans fil jusqu’à 30 W qui est très efficace puisqu’elle permet de recharger complètement le 8 Pro en seulement une heure.

Une fois le téléphone retourné, on aperçoit évidemment le module photo, ici en forme rectangulaire. Composé de quatre capteurs, 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels, vous ne retrouverez pas l’inscription Hasselblad – disponible uniquement sur les nouveaux modèles. La partie photo n’est pas vraiment le point fort de la marque cependant, le capteur photo apporte des résultats convaincants dans la plupart des situations et se trouve très polyvalent en passant par les modes portrait, ultra grand-angle, macro et zoom.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le OnePlus 8 Pro.

