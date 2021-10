Le jeu de foot FIFA 22 est en ce moment offert avec la Xbox Series S

La console next-gen la plus abordable du moment se met en pack avec un nouveau jeu d'une licence très populaire. Il s'agit bien entendu de la Xbox Series S de Microsoft avec le jeu de foot FIFA 22 offert pour le même prix que d'habitude.

Comme Sony avec sa PlayStation 5 Digital Edition et sa PlayStation 5 classique, Microsoft propose aussi deux consoles next-gen : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Cependant, la stratégie adoptée par la firme de Redmond est bien différente du concurrent japonais, puisque ses deux machines ne sont tout simplement pas les mêmes. La dernière est moins puissante, mais plus abordable, et propose aujourd’hui un jeu offert qui vient tout juste de sortir.

C’est quoi la Xbox Series S ?

Une console compacte et discrète

Tous les jeux Xbox jusqu’en 1440p à 60 fps

Pas de lecteur Blu-Ray, donc le Game Pass est un must-have

Au lieu de 299 euros seule, la console Xbox Series S est aujourd’hui disponible avec le jeu FIFA 22 pour le même prix chez Amazon et Micromania.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xbox Series S. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une console next-gen compacte, ça existe !

La Xbox Series S intègre des composants moins performants que la Xbox Series X, ces derniers prennent donc moins de place à l’intérieur de la coque de la console. Le design est alors bien différent, plutôt de la forme d’une box TV ou d’un lecteur Blu-Ray, mais sans lecteur. La Series S est surtout bien plus compacte que le monolithe de Microsoft avec des dimensions de seulement 30 x 15 x 7 cm. Eh oui, elle trouvera bien plus facilement sa place sous le meuble de votre TV.

Pas de 4K, mais 200 € de moins sur la facture

Avec un tel écart de prix par rapport à la Series X, la console abordable de Microsoft est moins puissante : 4 TFlops contre 12. Cependant, il ne faut pas comparer ces chiffres avec la génération Xbox One/PlayStation 4, puisque les machines next-gen ne reposent pas sur la même architecture. La Series S embarque presque le même processeur AMD Zen 2 que sa grande-sœur et propose les mêmes fonctions de ray tracing, ainsi que l’utilisation du SSD (512 Go) avec la Xbox Velocity Architecture qui réduit très fortement les temps de chargement. Cela la rend également compatible avec la fonctionnalité Quick Resume. La Xbox Series S est avant tout conçue pour les écrans Full HD — avec une définition maximale de 1440p.

Le Game Pass : un must-have

Comme dit précédemment, cette console ne possède pas de lecteur et ne jure donc que sur une expérience uniquement dématérialisée. Ça ne sera pas très rentable d’acheter les jeux sur le Microsoft Store sans les promotions des revendeurs sur les jeux physiques, mais il ne faut pas oublier que la firme de Redmond possède une arme ultime nommée le Game Pass. Cet abonnement mensuel offre la possibilité de jouer à des centaines de jeux en illimité, en les téléchargeant directement sur la console. Une offre qui donne tout son sens à la Xbox Series S donc.

Il y a beaucoup de productions indépendantes, mais aussi les titres first-party de Microsoft et beaucoup de jeux tiers. Mais le gros point fort dans un futur proche, c’est que tous les prochains gros triples A seront intégrés à l’offre dès la sortie, comme Halo Infinite ou The Elder Scrolls 6 par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

Quelle console choisir ?

Afin de découvrir la concurrence de la Xbox Series S dans cet incroyable paysage vidéoludique, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeux vidéo en 2021.