Le Oppo Reno 4 Pro profite des French Days pour s’afficher à -50 %

Lancé à 799 euros, le Oppo Reno 4 Pro se plaçait définitivement comme un smartphone premium, mais il faisait pâle figure face à la concurrence de son segment avec un Snapdragon 765G. Cependant, la donne s'inverse complètement maintenant qu'il est proposé à seulement 399 euros pour les French Days sur Boulanger.

Oppo a récemment laissé place à la relève avec son nouveau Reno 6 Pro qui semble améliorer toutes les caractéristiques techniques de l’ancien modèle. Seulement voilà, le dernier né de la gamme Reno n’est pas encore en promotion et il faudra aujourd’hui se diriger vers le Reno 4 Pro pour profiter d’une expérience à peu près similaire pour beaucoup moins cher grâce à cette remise de -50 % spéciale French Days.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Reno 4 Pro

Un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz

Un module photo polyvalent et performant

La charge rapide 65 W : de 0 à 80 % en 20 minutes

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Reno 4 Pro (compatible 5G) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 399 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Reno 4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une fiche technique plus acceptable à moins de 400 €

Le Oppo Reno 4 Pro est propulsé par le Snapdragon 765G avec par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est une bonne configuration pour profiter d’une expérience utilisateur fluide et faire tourner des jeux 3D avec de beaux graphismes, mais pas pour un smartphone qui était vendu à 799 euros, et le Reno 6 Pro l’a bien compris en embarquant le Snapdragon 870. Cependant, le rapport performances/prix est maintenant bien plus acceptable à moins de 400 euros. De plus, la puce de Qualcomm a tout de même l’avantage d’apporter la compatibilité 5G.

En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone de la marque Oppo peut se montrer endurant pendant 1 à 2 jours, selon votre utilisation, grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Rien de fou jusque-là, mais le plus impressionnant c’est bien sa charge rapide Super VOOC 2.0. de 65 W. Comptez 20 minutes environ pour passer de 0 à 80 % et une dizaine de minutes supplémentaires pour atteindre les 100 %. Avec un tel score, on lui pardonne facilement l’absence de charge sans fil, qui serait de toute façon moins efficace.

Un look clairement premium, mais pas de microscope

Oppo ne soigne pas aussi bien le design qu’avec son excellent Find X3 Pro, le smartphone le plus haut de gamme du constructeur, mais le Reno 4 Pro s’en inspire beaucoup. On retrouve notamment les mêmes bordures incurvées sur les côtés de l’écran. Ce dernier affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et une taux de rafraichissement à 90 Hz pour une fluidité exemplaire. A savoir : le capteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran. On apprécie également sa légèreté avec seulement 172 grammes sur la balance malgré sa grande diagonale de 6,5 pouces. Le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5.

À l’arrière du téléphone, on aperçoit évidemment un module photo, mais pas de microscope à l’horizon, doté de trois objectifs avec un capteur principal de 48 mégapixels, un autre de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et enfin un téléobjectif x2 de 13 mégapixels. Lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies, on a le droit à de beaux clichés et la cohérence colorimétrique entre les différents capteurs est très appréciable. Mention spéciale pour la caméra de 48 Mpx qui propose des modes Ultra Nuit et Nuit Totale très efficaces.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Oppo Reno 4 Pro.

Comment suivre les French Days de septembre 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, avec principalement des Bons Plans, mais aussi des guides d’achat en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits ou par marchand.

Les guides d’achat des French Days

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !