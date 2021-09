Redmi 10 : Xiaomi baisse déjà le prix de son nouveau cador de l’entrée de gamme

Disponible depuis quelques jours, le Xiaomi Redmi 10 repousse les limites des smartphones entrée de gamme grâce à une fiche technique tout simplement bluffante pour moins de 200 euros. Mais aujourd'hui, son prix passe déjà de 199,90 euros à 169,90 euros pour la version 128 Go.

Au cours de l’année 2021, le constructeur chinois a inondé le marché des smartphones. Après avoir récemment présenté les Xiaomi 11T et 11T Pro juste après la keynote d’Apple, c’est au tour du Redmi 10 de faire son arrivée sur le segment de l’entrée de gamme. Encore une fois, la marque n’hésite pas à frapper fort en proposant à nouveau un smartphone à un prix très agressif par rapport à la concurrence et ce dernier a déjà droit à une réduction pouvant aller jusqu’à 30 euros.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi 10

Son écran rafraîchi à 90 Hz

Son processeur Mediatek Helio G88

Son quadruple capteur photo

Sa grosse batterie de 5 000 mAh

Ses haut-parleurs stéréo

La version 4+128 Go du Xiaomi Redmi 10 est proposée à 199,90 euros, mais en ce moment le smartphone est en promotion à 169,90 euros sur le site officiel du constructeur — disponible dans tous les coloris. Le modèle 4+64 Go passe quant à lui de 179,90 euros à 159,90 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Redmi 10.

Un smartphone entrée de gamme qui impressionne

Nous voilà de nouveau face à un smartphone de Xiaomi, et celui-ci impressionne par sa fiche technique pour un prix très contenu. Son apparence — certes bien connu ces dernières années — est très appréciable avec son écran aux bordures peu épaisses et le poinçon situé en haut au milieu. Concernant l’écran, le Redmi 10 a le droit à une dalle LCD de 6,5 pouces FHD+, qui s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, Xiaomi a tenu à proposer des haut-parleurs stéréo pour profiter d’un son de qualité.

Une fois retourné, le smartphone de Xiaomi pourrait faire penser à l’ancien fleuron de la firme, le Mi 10 Ultra. Il est rare de voir un smartphone entrée de gamme mettre autant en avant son module photo avec un bloc assez imposant, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La composition semble très prometteuse pour offrir une belle polyvalence à l’utilisateur, mais nous attendrons de l’avoir eu en main pour vous parler de la qualité des clichés.

De belles performances pour le prix

Pour cette tranche de prix, ne vous attendez pas un monstre de puissance, mais ce modèle a le mérite d’être efficace. Grâce à sa puce Helio G88 de MediaTek couplé à 4 Go de mémoire vive, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur assez fluide. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux 3D trop gourmands, mais cette configuration suffira amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche. Côté logiciel, c’est bien sûr la dernière version de l’interface maison, MIUI 12.5, basée sur Android 11, qui est proposée.

Enfin, il va surtout impressionner par sa grosse batterie de 5 000 mAh qui promet selon le constructeur entre 2 à 3 jours d’autonomie, avec une utilisation plutôt modérée. Si le récent 11T Pro se recharge en 17 minutes seulement, le Redmi 10 dispose tout de même d’une charge rapide jusqu’à 22,5 W — ce qui est correct pour cette tranche de prix. Petit plus, ce smartphone dispose d’un port microSD pour étendre le stockage jusqu’à 512 Go, ainsi qu’une puce NFC pour payer sans contact.

