Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G est plus abordable que jamais en utilisant ce code promo

Le rapport qualité-prix des produits Xiaomi est excellent et ce n'est pas le puissant Mi 10 Lite 5G équipé du processeur Snapdragon 765G de Qualcomm qui viendra dire le contraire, puisque le smartphone est actuellement en promotion à 225 euros au lieu de 399 euros au lancement.

Xiaomi a lancé un nombre incalculable de smartphones cette année et le Xiaomi Mi 10 Lite 5G datant de 2020 a évidemment trouvé un remplaçant. Cependant, cette ancienne référence est loin d’être obsolète à en juger la fiche technique que vous retrouverez ci-dessous. De plus, son rapport qualité-prix est encore très intéressant aujourd’hui grâce à cette réduction de plus de 170 euros sur son prix d’origine.

La fiche technique du Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Un écran AMOLED de 6,57 pouces

Le combo Snapdragon 765G + 6 Go de RAM

La batterie de 4 160 mAh et la charge rapide 20 W

L’appareil photo 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels (vidéos 4K)

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 10 Lite 5G (128 Go de stockage) est actuellement disponible en promotion à seulement 225 euros sur Rakuten, en utilisant le code promo RAKUTEN15 valable uniquement aujourd’hui. De plus, vous recevrez un peu plus de 7 euros offerts sur votre prochaine commande si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10 Lite. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un excellent smartphone pour le prix

Le Xiaomi Mi 10 Lite ne date pas de cette année et n’intègre pas les nouveaux standards de 2021 comme un écran au minimum rafraichi à 90 Hz, mais la dalle AMOLED de 6,57 pouces du smartphone chinois est déjà de très bonne qualité. Les contrastes sont infinis et les couleurs sont vives, c’est un vrai plaisir pour dévorer du contenu multimédia ou jouer sur mobile. D’ailleurs, les performances sont loin d’être décevantes avec le Snapdragon 765G épaulé par 6 Go de mémoire vive. Le Mi 10 Lite est donc aussi puissant qu’un OnePlus Nord, Oppo Reno 4 ou Google Pixel 5, mais pour un prix beaucoup plus abordable.

Il n’est en revanche pas aussi efficace que le smartphone de Google pour la photo, mais son module équipé de quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels apporte déjà une belle polyvalence sur ce segment. Il y a des modes assez classiques, comme le mode portrait, ultra grand-angle ou encore macro, mais aussi des possibilités plus que bienvenues comme les vidéos en 4K à 30 images par seconde ou en slow motion 1080p à 120 images par seconde. En ce qui concerne l’autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation grâce à la batterie de 4 160 mAh et cette dernière se recharge entièrement en 1h30 via USB-C.

Quid des mises à jour ?

Le smartphone a été lancé en embarquant nativement Android 10. Il a depuis été mis à jour vers Android 11 et tourne actuellement sous la version 12.5 de l’interface MIUI du constructeur chinois. Celle-ci apporte une expérience utilisateur toujours plus proche de ce qui se fait chez Apple avec iOS, avec toujours de grandes possibilités de personnalisation. En ce qui concerne Android 12, une mise à jour est prévue pour le Xiaomi Mi 10 Lite 5G, mais aucune date n’est fixée pour le moment.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Les meilleurs smartphones Xiaomi

Afin de découvrir les références les plus récentes du fabricant chinois, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2021.