Le modèle 12+256 Go du puissant Realme X50 Pro 5G est à moitié prix

Le Realme X50 Pro 5G est-ce qu’on peut appeler un flagship killer, car il propose presque tout ce qu’offre le segment premium pour un budget plus abordable, surtout aujourd’hui grâce à cette promotion. En effet, le prix de ce smartphone équipé d’un Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM passe de 749 euros à seulement 369 euros chez Boulanger.

La fournée des smartphones de l’année 2020 a accueilli quelques pépites que l’on a noté 9/10 chez Frandroid et que l’on continue de recommander aujourd’hui, surtout avec une baisse de prix. C’est actuellement le cas du puissant Realme X50 Pro 5G qui bénéficie d’une remise exceptionnelle de 50 % pour devenir l’un des smartphones avec le meilleur rapport performances/prix du marché.

Ce qu’il faut retenir du Realme X50 Pro 5G

La qualité de l’écran AMOLED à 90 Hz

La charge rapide 65 W : de 10 à 100 % en 30 min

La puissance du combo Snapdragon 865 + 12 Go de RAM

Au lieu de 749 euros à son lancement, la version 12+256 Go du Realme X50 Pro 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 369 euros chez Boulanger. On le trouve au même prix sur Rakuten, mais avec des euros offerts pour les membres du Club R.

La fiche technique d’un flagship killer

Le X50 Pro 5G fait partie de ces smartphones Android qui proposent peu ou proue les mêmes fonctionnalités que les références haut de gamme de Samsung — pour ne citer que le leader —, mais pour un prix nettement plus abordable. On parle tout de même d’un téléphone qui s’est lancé à moins de 600 euros pour la version 8+128 Go, là où le prix de départ d’un Galaxy S20 en 2020 était de 909 euros. Et pourtant, la fiche technique du smartphone de Realme n’a pas à rougir de la concurrence.

Tout d’abord, il intègre un écran 6,4 pouces borderless et percé du le coin en haut à gauche, qui a la particularité d’être d’excellente facture, puisque AMOLED pour des contrastes infinis, Full HD+ et affichant un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une fluidité très appréciable au quotidien. Ensuite, les performances sont évidemment au rendez-vous avec le Snapdragon 865, une puce performante de chez Qualcomm qui a équipé la majorité des smartphones premium l’année passée, et 12 Go de mémoire vive. Cette configuration appartient désormais à l’ancienne génération, mais elle répond encore aujourd’hui à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone, même de faire tourner les derniers jeux mobiles dans leur plus belle qualité graphique.

La photo et l’autonomie ne sont pas laissées de côté

Si le Realme X50 Pro 5G a presque obtenu la note maximale sur Frandroid, c’est aussi parce qu’il n’a pas négligé d’autres aspects au profit des performances. Son module photo de 64 + 12 + 8 + 2 mégapixels propose une grande polyvalence, en passant de l’ultra grand-angle au mode portrait et jusqu’à zoom x5 hybride. Les clichés sont de bonnes qualités en règle générale, même si quelques lacunes sont constatables en basse luminosité. Même le double pour les selfies est correct.

Pour finir en beauté, l’autonomie du Realme X50 Pro 5G est très confortable avec sa batterie de 4 200 mAh. Il tient plus de 50 heures pour 6 heures d’écran allumé en mode 60 Hz, et un peu moins en mode automatique ou 90 Hz. Cependant, son meilleur atout vient surtout de son excellente charge rapide qui monte jusqu’à 65 W et qui permet de passer de 10 à 100 % en moins de 30 minutes seulement. Cette vitesse éclaire en fait d’ailleurs presque oublié l’absence de charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Realme X50 Pro 5G.

