Les 3 meilleurs smartphones de juin sur Frandroid

Voici les trois meilleurs smartphones que nous avons testés le mois dernier pour vous aider à choisir ce mois-ci.

C’est le début de mois, et comme à chaque début, nous récapitulons les trois meilleurs smartphones que nous avons testés le mois dernier afin de vous aider à faire votre choix ce mois-ci. Comme d’habitude, les terminaux dont nous parlons ici ont été sélectionnés sur deux critères seulement : la note du test et sa date de publication. Si vous cherchez des conseils plus généraux, nous vous conseillons notre guide des meilleurs smartphones toutes catégories confondues. Ce mois-ci : coup double pour Realme et Oppo qui confirment leur bonne forme.

Realme X50 Pro : Realme monte en gamme avec succès

Après avoir tenu tête à Xiaomi sur l’entrée de gamme, Realme démontre également ses capacités à briller sur le milieu de gamme supérieur avec le X50 Pro. Positionné autour de 600 euros, le smartphone vient parfaitement prendre la place de marques comme OnePlus ou Xiaomi (encore) qui ont décidé cette année de monter d’un cran sur les prix, et si finalement, ce n’était pas lui le vrai flagship killer désormais ?

On pourrait bien le croire à la lecture du test Geoffroy qui lui a attribué un très joli 9/10. Quasi sans faute pour la nouvelle production de Realme. Il faut retenir 2 points forts principaux : le Snapdragon 865 pour des performances irréprochables, et l’autonomie satisfaisante qui dépasse facilement la journée, doublée de « l’une des recharges les plus rapides du marché, permettant de charger l’appareil de 10 à 100 % en moins de 30 minutes« , détaille Geoffroy.

Il a toutefois quelques défauts, l’écran 90 Hz est présent, mais son calibrage est un peu approximatif. L’autre problème, comme souvent chez Realme, la partie photo n’est pas tout à fait au niveau. Toutefois, ils sont un peu plus pardonnables que sur des smartphones plus chers. Si l’on apprécie la polyvalence apportée par les 4 capteurs arrière, « il est dommage que le smartphone ait autant de mal en basse lumière ou pour assurer une bonne cohérence colorimétrique entre les différents appareils photo« , déplore l’œil expert de Geoffroy. Vous pouvez retrouver tous les détails dans notre test du Realme X50 Pro.

Oppo Find X2 Neo : l’élu ?

Après un Find X2 Pro particulièrement réussi, on vous en parlait le mois dernier, la marque l’a décliné en une version plus accessible, le Find X2 Neo, juste sous les 700 euros. C’est tout de même 500 euros de moins que la version Pro. La firme a donc fait de plusieurs ajustements techniques pour limiter les coûts tout en conservant un design travaillé, et c’est Geoffroy qui a finalement pu juger du résultat. Il est convaincant, puisqu’il a attribué au terminal un 8/10.

Le principal problème vient des performances puisque Oppo a choisi un Snapdragon 765G. La puce n’est pas mauvaise en tant que telle, mais ce choix reste discutable puisque « OnePlus propose mieux au même prix, et Realme mieux… à 100 euros de moins » regrette Geoffroy. Un Snapdragon 865 n’aurait pas été étonnant, Oppo a sans doute fait ce choix pour mieux différencier les terminaux et segmenter sa série Find X2. La partie photo est elle aussi légèrement en retrait.

La firme fait en tout cas mieux sur l’écran avec une « très grande fidélité colorimétrique« , et une température juste à condition de choisir le mode de couleurs chaudes dans les réglages. Sans surprise, il offre également une dalle OLED 90 Hz. C’est désormais un standard dans cette gamme de prix. Enfin, l’autonomie est aussi satisfaisante avec plus d’une journée d’utilisation, voire deux si le 90 Hz n’est pas activé en permanence. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pour lire notre test du Find X2 Neo.

Realme 6 Pro : c’est toujours un succès

C’est encore Realme que l’on retrouve pour clore ce top 3 avec son 6 Pro. Nous avions testé le mois dernier le modèle classique, voici donc la version améliorée qui, pas la peine de faire durer le suspense, a convaincu Omar une fois encore. Il s’en sort avec un rondelet 8/10. Realme nous offre encore de belles prestations pour un smartphone, cette fois positionné autour de 350 euros.

Comme son petit frère, il brille surtout par son écran 90 Hz, LCD certes, mais de bonne facture et ainsi que par son autonomie et la recharge rapide : « un combo qui permet de profiter du smartphone en pleine sérénité tout au long de la journée » commente Omar qui apprécie également cette « petite touche de folie matérialisée par les reflets en éclair sur le dos » à propos du design.

Le téléphone s’en sort également bien en photo au regard de son prix, et ce en dépit d’un mode 64 Mpx raté. La faute à une netteté excessive dans cette définition, heureusement que le mode normal (16 Mpx) fait bien le travail. Enfin, c’est sans doute le plus regrettable, le Snapdragon 720G choisi par Realme ne fait pas mieux que l’Helio 90G intégré dans le Realme 6 « tout court », vendu pourtant presque 100 euros de moins. Tous les détails sont dans notre test du Realme 6 Pro.