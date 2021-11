Le puissant Xiaomi 11T est 50 € moins cher, avec une Mi Watch offerte

Le Xiaomi 11T est le fameux smartphone qui a osé se présenter au grand public le lendemain de la keynote d'Apple. C'était il y a tout juste deux mois et la marque chinoise propose d'ores et déjà une excellente offre pour son flagship killer : 50 euros de réduction et une Mi Watch offerte via le site officiel.

Le terme flagship killer est apparu il n’y a pas pas si longtemps que ça. Il a pris de l’ampleur avec les smartphones OnePlus d’autrefois pour se renforcer encore plus avec le premier Pocophone de Xiaomi. Depuis, la marque chinoise a d’ailleurs continué de proposer ce genre de smartphones à la fiche technique presque premium à prix très réduit et le dernier exemple en date n’est autre que le 11T. Ce dernier possède donc un très bon rapport qualité-prix, qui s’améliore nettement aujourd’hui avec une réduction de 50 euros, et accessoirement une montre connectée offerte.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 11T

L’écran AMOLED à 120 Hz

La puce Dimensity 1200 performante

La polyvalence en photo et son capteur de 108 Mpx

Au lieu de 569 euros, le Xiaomi 11T avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 519 euros sur le Mi Store en utilisant le code promo MI11TBBOY50 avant de procéder au paiement. De plus, jusqu’au 17 novembre prochain, une Xiaomi MI Watch (d’une valeur de 149 euros) est offerte. Cette dernière s’ajoute automatiquement au panier, avec en plus des écouteurs Mi In-ear Earphones et un adaptateur jack 3,5 mm vers USB-C offerts. Cette offre fonctionne également avec le modèle 256 Go du smartphone.

Presque tout comme un Pro …

Le Xiaomi 11T n’est pas aussi premium que le modèle Pro du même smartphone, mais il possède pourtant beaucoup de points communs avec ce dernier. On retrouve le même design, assez classique d’ailleurs, avec cet écran de percé sur le haut (au milieu) à l’avant et son module photo en forme de carré sur le côté gauche à l’arrière. Dans les deux cas, la dalle est OLED de 6,67 pouces (compatible True Color, Dolby Vision et HDR 10+) avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Pour continuer avec les ressemblances entre les deux smartphones, on aperçoit ensuite les mêmes capteurs pour la photo, aussi bien en façade qu’au dos. Pour les selfies, vous pourrez alors compter sur une caméra de 12 mégapixels. Le module principal est évidemment un peu plus fourni, avec un capteur grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La polyvalence est donc au rendez-vous et offre des résultats convenables, quel que soit le mode utilisé, mais les photos de nuit sont malheureusement loin d’être parfaites.

… sauf pour les performances et la recharge

Ce qui va réellement changer entre le 11T et le 11T Pro, ce sont les performances et le système de charge. Avec le premier, vous aurez un puissant smartphone équipé du SoC Dimensity 1200-Ultra de MediaTek et une charge rapide allant maximum jusqu’à 67 W alors qu’avec le deuxième vous aurez un smartphone encore plus puissant grâce au Snapdragon 888 de Qualcomm et une charge rapide de 120 W, pour recharger la batterie de 5 000 mAh en seulement 17 minutes, seulement la marque. À vous de voir si ces quelques différences justifient de mettre 100 euros en plus pour la version Pro.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez toujours lire notre test de la version Pro du Xiaomi 11T.

