Voici les meilleures offres VPN pas chères à l’approche du Black Friday

Vous avez besoin d'un VPN, mais vous ne savez pas vers lequel vous tourner ? Alors, pourquoi ne pas profiter de la période de Black Friday pour faire votre choix ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de l'évènement chez NordVPN, Surfshark et Cyberghost.

Ce n’est pas encore le coup d’envoi du Black Friday, mais les boutiques en ligne et surtout les services n’ont pas attendu avant de dégainer leurs offres, sans doute pas soucis de visibilité. C’est ce qu’il se passe du côté services de VPN avec 3 grands acteurs du milieu que sont Nord VPN, Surfshark et Cyberghost VPN. Tous les 3 ont déjà sorti les promos sur leurs abonnements et nous les avons regroupés dans une sélection afin que vous puissiez mieux faire votre choix.

Les offres VPN du Black Friday

NordVPN

Vous avez forcément entendu parler de NordVPN, que ce soit à la télévision ou sur le web. Il s’agit sans doute du service de VPN le plus connu à ce jour, mais sa réputation n’est pas galvaudé, car est aussi l’un des plus efficaces. Tout d’abord, son interface est on ne peut plus simple et complète avec dès le lancement de l’application, une carte du monde qui s’affiche. Il suffit de s’y balader et de cliquer sur l’icône d’un pays pour s’y connecter, et il y en a plus de 60 avec plus de 5000 serveurs.

Son autre point fort concerne ses performances des débits excellents et un ping très maîtrisé selon le pays où l’on se connecte, même s’il ne faut s’attendre à des miracles depuis l’autre bout du monde. Quelle que soit l’utilisation, Nord VPN répond remarquablement à l’effort que ce soit pour le streaming de vidéo depuis les plateformes de VOD (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.) ou pour le téléchargement en P2P. Tout ceci est mis en valeur par l’utilisation du protocole réseau NordLynx, l’un des meilleurs du marché et exclusif à NordVPN.

Le tout bien sûr en étant 100% sécurisé quel que soit l’appareil ou la connexion utilisée. Sur ce dernier point Nord VPN montre d’ailleurs patte blanche puisqu’il fait appel à quatre sociétés d’audits indépendantes pour confirmer sa politique de confidentialité : aucune donnée d’utilisateur n’est conservée si partagée à des tiers.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur NordVPN.

Que Propose NordVPN ?

Très bonnes applications Desktop et mobile

D’excellents débits grâce au protocole NordLynx

Un SAV fiable et efficace

Pour le Black Friday, Nord VPN propose 68% de réduction sur son abonnement de 2 ans soit 2,80 euros par mois. Cela fait un total de 67,15 euros. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Surfshark

Surfshark est un nouvel acteur du monde des VPN et est loin d’avoir la popularité de certains gros acteurs du marché. Il a toutefois des arguments percutants pour se faire remarquer. Tout d’abord, il s’agit de l’un des VPN les moins chers du marché et surtout il propose des connexions illimitées depuis le même compte, pratique pour sécuriser les appareils de la famille et des amis.

Surfshark couvre 65 pays avec plus de 3200 serveurs. Niveaux performances, si le VPN est au demeurant en dessous de ses concurrents, il propose tout de même l’apport du protocole Wireguard qui permet de booster sa connexion une fois le VPN en marche. Les résultats ainsi obtenus sont excellents et bien au-dessus du vieillissant Open VPN qui est pourtant proposé par défaut. Pensez donc à sélectionner le protocole Wireguard dans les options avancées avant d’utiliser Surfshark, cela aura un impact significatif sur votre expérience.

Enfin, Sufshark affirme ne conserver aucune trace du passage de ses utilisateurs sur ses serveurs. Les seules informations qu’il collecte à leur propos sont l’adresse mail et les informations de facturation. Comme de nombreux VPN, Surfshark propose aussi des extensions de navigateur (Chrome et Firefox) qui ont été testées par des cabinets d’audit de sécurité indépendant, vous pouvez donc y aller les yeux fermés.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Surfshark.

Les caractéristiques de Surfshark

Un très bon rapport qualité-prix

Contournement des géoblocages très efficace

Aucune limitation d’appareils en simultanée

L’abonnement de 24 mois + 3 mois offerts chez Surfshark est proposé pour le Black Friday à 1,93 euro par mois, soit 52,20 euros en tout. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Cyberghost VPN

CyberGhostVPN est aujourd’hui un cador dans le monde de la sécurité en ligne de par sa force de communication et la qualité de prise en main de ses applications. C’est d’ailleurs sur ce point que le service se démarque avec son excellente application mobile et desktop. En effet, il suffit de très peu de manipulations pour se connecter à un serveur et utiliser le service sans avoir besoin d’un bagage technique. La facilité d’utilisation est clairement au cœur de l’expérience puisque Cyberghost permet de se connecter directement à des serveurs optimisés pour chaque type d’usage : Streaming, téléchargement en P2P et même jeu en ligne.

Avec plus de 7500 serveurs répartis dans 91 pays, Cyberghost VPN est sans doute le service le mieux fourni de ce côté. Il en résulte des performances honorables permettant notamment de regarder des vidéos en streaming depuis un serveur américain dans la meilleure qualité possible. Tout ceci est dû à l’utilisation du protocole Wireguard qui fait profiter de très bons débits en téléchargement et en upload. CyberGhost fait également des efforts sur la disponibilité de serveurs dans certains pays autoritaires.

Enfin, la politique de confidentialité de Cyberghost VPN a toujours été stricte avec une non-conservation de données et surtout l’apport de serveurs « No-Spy » qui profitent de la législation des pays dans lesquels ils ont implantés, leur accès étant payant en plus de la souscription. Attention cependant, Cyberghost VPN étant depuis peu une marque d’un spécialiste de l’Adware, rien ne permet aujourd’hui de dire si le VPN peut encore continuer à être fiable, même si rien ne laisse le présager aujourd’hui.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Cyberghost VPN.

Que propose Cyberghost VPN ?

Un VPN rapide et optimisé pour le téléchargement

Une interface ergonomique, claire et bien traduite

Des serveurs dédiés pour chaque type d’utilisation

C’est un abonnement de 2 ans avec 3 mois offerts à 1,83 euro par mois que propose Cyberghost VPN pour le Black Friday, soit un total de 49,4 euros. Vous avez également droit à 45 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Si vous souhaitez vous faire un avis plus précis de l’ensemble de l’offre VPON du marché avant de craquer, n’hésitez pas à vous référer à notre comparateur de service VPN.

Le Black Friday arrive bientôt

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, avec de nombreuses promotions sur tous vos produits Tech préférés. Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour être prêt le jour J :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.