Avec la platine Audio Technica, réécoutez vos vinyles pour moins de 100 €

Vous êtes à la recherche d'une platine pour profiter de vos vinyles ? Certaines sont plutôt onéreuses, mais heureusement, certains e-commerçants proposent de faire de bonnes affaires. Ainsi, la platine Audio Technica AT-LP60XBK est affichée à 99 euros au lieu de 149 euros chez Boulanger.

Les amateurs de musique ne boudent jamais leur plaisir lorsqu’il s’agit de réécouter les vinyles de leur collection. Si certains misent encore aujourd’hui sur des platines à l’ancienne, celles plus actuelles proposent une utilisation bien plus pratique, car plus automatisées. C’est le cas de la platine AT-LP60XBK de la marque japonaise Audio Technica, qui ne dépasse pas les 100 euros actuellement.

Ce qu’il faut retenir de la platine Audio Technica AT-LP60XBK

Une platine avec préamplificateur phono

Un système entièrement automatisé

Un design minimaliste

D’abord affichée à 149 euros, la platine vinyle Audio Technica AT-LP60XBK est actuellement disponible à 99 euros chez Boulanger.

Une platine au design sobre, mais toujours rétro

Lorsqu’on veut acheter une nouvelle platine vinyle, on recherche avant tout cet aspect rétro qui caractérise ces produits. Le modèle AT-LP60XBK de la marque japonaise Audio Technica remplit le contrat avec son design vintage, mais tout de même minimaliste, ce qui la rendra adaptée à toutes les décorations d’intérieur. Autre bon point : celle-ci adopte aussi un format compact et vraiment peu encombrant. Vous pourrez donc lui trouver une petite place sans difficulté.

Surtout, cette platine se démarque par sa facilité d’utilisation : seuls 4 boutons, situés à l’avant, sont nécessaires pour la faire fonctionner. Elle embarque également un système d’entraînement par courroie qui lui permet de diffuser un son conforme au grain particulier des vinyles.

Une platine automatisée pour faciliter son utilisation

De plus, cette platine dispose d’un système entièrement automatisé, pour éviter les petites maladresses au moment de régler le bras de lecture, par exemple. L’appareil intègre également une pré-amplification améliorée, qui permettra de profiter d’une bonne qualité sonore, autant sur vos 33 tours que sur vos 45 tours. Pour avoir un résultat encore plus satisfaisant, vous pourrez toujours brancher un système audio externe, comme une barre de son. Sachez tout de même que cette platine ne dispose pas du Bluetooth.

