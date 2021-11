À moins de 180€, ce pack Realme 8i + Buds Q2 devient un excellent deal

À l'heure actuelle, le Realme 8i est le plus abordable des smartphones dotés d'un écran ayant un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La Fnac le propose dans un pack regroupant le smartphone, ainsi que les écouteurs sans-fil Buds Q2 de la même marque pour seulement 179 euros au lieu de 229 euros le tout.

La Fnac profite du Black Friday pour faire valoir ses bonnes affaires notamment côté smartphone. Le pack regroupant le Realme 8i et une paire d’écouteurs sans fil Realme Buds Q2 est par exemple proposé avec plus de 20 % de réduction sur son prix de base, de quoi partir sur un pack complet.

Le Realme 8i est un smartphone qui dispose …

D’un écran IPS LCD de 6,6 pouces rafraîchi à 120 Hz

D’une batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

Du nouveau processeur entrée de gamme de MediaTek

Au lieu d’un prix barré à 229 euros, le pack regroupant le smartphone Realme 8i (4+64 Go) + les écouteurs sans-fil Realme Buds Q2 est en ce moment en promotion à 179 euros sur le site de la Fnac, soit une remise immédiate de 22 %.

Sinon, vous pouvez également retrouver le téléphone seul sur Amazon, qui bénéficie d’une réduction de 40 euros sur son prix d’origine et coûte seulement 159 euros dans sa version 64 Go. Comptez 20 euros de plus, pour obtenir 128 Go de stockage.

Du 120 Hz à prix mini mais un nouveau SoC qui peine à faire mieux

Après avoir lancé l’un des smartphones 5G les moins chers du marché, Realme souhaite se démarque du géant Xiaomi. C’est pourquoi la marque a conçu le Realme 8i, un smartphone à moins de 200 euros, qui embarque une dalle disposant d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. C’est une première pour un smartphone et c’est donc parfait pour les utilisateurs en quête de fluidité, mais au budget limité. L’écran profite d’ailleurs d’une diagonale de 6,6 pouces, d’un affichage IPS LCD et d’une définition de 2412 x 1080 pixels.

Si Realme promeut le 8i comme le premier smartphone 120 Hz à 199 euros, il met également en avant son processeur. Et pour cause, le téléphone de la marque chinoise est également le premier en Europe à embarquer la puce Helio G96 de MediaTek. Cette puce promet d’améliorer les performances du smartphone, et serait 65% plus efficace que celle du Realme 7i. Mais lors de notre test, cela ne sait pas avéré vrai. Realme aurait peut-être dû rester sur le G95, car ce nouveau SoC peine à convaincre de son utilité. Au petit jeu des comparaisons en benchmarks, les performances sont très proches de celle de l’ancien SoC. Outre cela, le 8i reste un téléphone tout à fait utilisable au quotidien, pour peu qu’on ne soit pas trop exigeant. Il sera se montrer efficace au quotidien pour la navigation web, consulter les réseaux sociaux, mais pas du côté des jeux gourmands. Notez que si la capacité de stockage de 64 Go vous semble peu, la mémoire est extensible jusqu’à 256 Go via une carte Micro SD.

Une smartphone infatigable, et un module photo sans ultra grand-angle

Le Realme 8i impressionne par son taux de rafraîchissement élevé, mais également sur l’aspect autonomie. Il faut dire que s’il y a bien un point où il excelle, c’est sur l’autonomie proposée. À l’usage, lors de notre test, l’appareil s’est montré très endurant, tenant sans souci deux à trois jours d’affilés avec une utilisation très sobre. Mais du côté de la recharge, il faudra compter seulement sur un bloc à 18 W. Une charge très lente qui même après 1 heure, ne vous fera récupérer que la moitié de votre batterie.

Enfin, à propos de la photo, il y a trois capteurs à l’arrière. Le capteur principal monte à 50 mégapixels et s’accompagne de deux capteurs de 2 mégapixels, un en noir et blanc, l’autre pour les prises de vue macro. Parmi ces trois capteurs, seul le rendu du capteur principal est correct, on a des photos exploitables et c’est à peu près tout ce qu’on demande sur cette tranche de prix. On constate que Realme n’a pas proposé d’ultra grand-angle, ce qui est assez dommage. Heureusement, le capteur selfie de 16 mégapixels se montre tout à fait correct et permet de rattraper un peu l’ensemble.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur le Realme 8i.

