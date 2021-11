Les 10 offres immanquables pour ne pas rater votre Black Friday

Le Black Friday 2021 est là. C'est la dernière grande opportunité de shopping de 2021, et si vous n'avez pas déjà profité de certaines offres qui ont débuté cette semaine, c'est votre chance. Comme vous vous y attendez, il y a de bonnes affaires sur les ordinateurs portables, les écouteurs sans fil, les smartphones et bien plus encore.

Si vous ne suivez pas notre live du Black Friday, vous loupez de super bons plans. Heureusement pour vous, nous avons regroupé les 10 offres qui ont le plus de succès et qui sont toujours disponibles.

Attendez-vous à trouver d’excellents prix sur des produits technologiques à la demande, allant des gros téléviseurs 4K et des ordinateurs portables performants aux consoles de jeux, smartphones, jeux et bien plus encore.

TV LG OLED

La plus célèbre des TV est en promotion, la LG OLED55C1. On vous laisse 10 minutes pour relire le test complet, mais vous n’aurez pas plus de temps : la Fnac permet d’obtenir la 55 pouces C1 pour 1005 euros environ, pensez à bien remplir l’ODR. Si vous voulez pas vous embêter avec l’ODR, Cdiscount a également référencé la C1 55 pouces pour 999 euros.

L’offre alternative est celle de Boulanger qui fête les jours magiques : 990 euros, mais il faudra penser à renvoyer l’ODR de 100 euros. Rakuten a également une offre à 990 euros avec le code RAKUTEN15 (ODR de 100 euros).

Il y a également l’offre LG OLED65C1 que vous pouvez retrouver sur Rue Du Commerce pour 1489 euros. Notez que pour les jours magiques, Boulanger propose également la TV OLED65C1 pour 1490 euros (via une ODR de 100 euros). Enfin, si c’est plutôt le format 48 pouces que vous cherchez, la LG OLED48C1 est à 999 euros à la Fnac.

Si votre budget est plus petit, tournez-vous vers la LG OLED55A1. Le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 4. Et même s’il est légèrement moins performant que celui qui équipe les récentes séries plus onéreuses de LG, ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus et d’obtenir un rendu très détaillé.

Sur ce modèle, on retrouvera une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision (mais pas HDR10+) pour une expérience comme au cinéma. Quant à la partie audio, on aura droit à une émulation Dolby Atmos.

Juste à savoir, les LG A1 proposent un taux de rafraichissement limité à 60 Hz et ne dispose d’aucune connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K @ 120 Hz. Ce sont donc des modèles à éviter si vous voulez profiter pleinement de votre PS5 ou Xbox Series X. Toutefois, la TV de LG propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence.

Ce modèle est à 799 euros à la Fnac, c’est un très bon prix.

Sony Playstation Plus

Le PS+ est l’offre d’abonnement de Sony qui va en complément de ses consoles PS4 et bien entendu la récente PS5. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques, sauvegarde cloud, que vitales, le jeu en ligne, et même des jeux gratuits. Tout cela pour la somme de 59,99 euros par an. Excepté, si vous profitez de cette offre à 39,99 euros sur Amazon et chez Cdiscount.

Cet abonnement est habituellement commercialisé au prix de 59,99 euros. Vous pouvez vous le procurer en ce moment à 39,99 euros sur Amazon. Si vous avez acheté la PS5, toute économie à borne à prendre non ? Notez que l’offre est également disponible chez Cdiscount.

Xiaomi Poco X3 Pro

Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de la marque chinoise. Pourtant, certains retiennent notre attention, notamment ceux de la gamme Poco. Elle a su séduire la plupart des utilisateurs avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Le X3 Pro est presque un flagship killer grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version la plus musclée du smartphone tombe à moins de 200 euros. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 256 + 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 199 euros sur Amazon, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Amazon Echo

Si vous cherchez un nouveau Echo à collecter, c’est le moment de craquer. Amazon a lancé des promos sur l’ensemble de ses produits maisons dont les enceintes et autres écrans connectés.

Nous vous avons regroupé les offres qui nous semblent les plus intéressantes :

Amazon Fire TV

L’ensemble de la gamme de boitiers Fire TV est en promo. Notre conseil est de se tourner vers le Fire TV 4K. Contrairement au Fire TV Stick classique, cette version peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Pour en profiter pleinement, mieux vaudra posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif comme on aime.

D’abord affiché à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est en ce moment disponible à 33,99 euros sur Amazon.

Vous trouverez les autres promotions ici :

Orange Forfait 4G 70 Go

C’est un fait, Orange est le meilleur opérateur mobile sur le marché. Et si jusqu’à très récemment il était encore réservé aux personnes les plus déterminées à payer le prix fort pour sa qualité de service, l’opérateur a enfin ouvert les vannes à des tarifs plus compétitifs sur ses forfaits mobile pour faire face à la concurrence. L’opérateur historique ne compte donc pas se laisser faire pendant cette période de Black Friday et propose pendant deux semaines son forfait de 70 Go à moins de 10 euros grâce à un code promo.

Les appels, SMS/MMS illimités avec 70 Go de 4G…

… que vous soyez en France, Europe, DOM, Suisse/Andorre

Le meilleur réseau mobile de France et le tout sans engagement

Jusqu’au 29 novembre 2021, le forfait Orange 70 Go est disponible à seulement 9,99 euros par mois la première année, puis passe à 29,99 euros par mois par la suite. Pensez à bien utiliser le code BF2021 lors de la commande dans l’onglet « Ajouter un code promotionnel ».

Orange Livebox Up Fibre

Orange vient de baisser le prix de son offre Livebox Up Fibre 2 Gb/s. Il s’agit de la plus grosse offre en fibre optique de l’opérateur historique, avec 2 Gb/s en débit descendant, qui associée à la Livebox 5.

Concrètement, si vous êtes éligible à la fibre chez Orange (ce que vous pouvez vérifier ici), cela va vous permettre de bénéficier d’une connexion 1 Gb/s en débit descendant et 600 Mb/s en débit montant sur deux ports Ethernet de la box.

De plus, l’offre intègre le décodeur TV Ultra HD avec 140 chaînes ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Cette généralement disponible à 50 euros/mois est à 27 euros/mois pendant 12 mois.

Retrouvez l’offre sur le site d’Orange, vous pouvez également bénéficier de 150 euros remboursés sur vos frais de résiliation. Le PDF est disponible à cette adresse pour demander le remboursement.

Le MacBook Air M1 (256 Go) passe pour la première fois sous la barre des 1 000 euros également sur Fnac.com, c’est sans aucun doute une excellente offre pour ceux qui recherchent un PC portable haut de gamme et ultra polyvalent sous macOS.

Xiaomi Air Pump

Que ce soit pour gonfler ses pneus de voiture, de vélo, ou encore même les ballons, cela peut devenir une corvée assez difficile à réaliser. C’est pourquoi ce bon plan pourrait bien vous intéresser.

Seulement 30 euros chez Amazon, c’est son prix le plus bas.

Apple MacBook Air M1

C’est l’ordinateur Apple qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1. Il est actuellement à 999 euros chez Amazon en version 256 Go. Il est d’ailleurs encore moins cher sur Cdiscount.

999 euros chez Amazon au lieu de 1129 euros.

Vous pouvez également l’obtenir à 974 euros sur Cdiscount avec le code MOINS25EUROS.

Le MacBook Air M1 (256 Go) passe également pour la première fois sous la barre des 1 000 euros sur Fnac.com, c’est sans aucun doute une excellente offre pour ceux qui recherchent un PC portable haut de gamme et ultra polyvalent sous macOS.

AirPods Pro

Autant surprenant que cela puisse paraître, les AirPods d’Apple sont moins chers chez AliExpress. Le modèle vendu est même expédié depuis la France et sera pris en charge sans problème lors de votre passage à l’Apple Store si vous avez besoin d’une assistance.

Si vous hésitez avec les AirPods 3 (au même prix), les AirPods Pro ont l’avantage de proposer de la réduction de bruit active ainsi que quelques fonctions supplémentaires comme le suivi des positions de la tête. Ce sont des intras, tandis que les AirPods 2 sont au format open-fit.

Comptez 179 euros pour les AirPods Pro et le même prix pour les AirPods 3. Utilisez le code BFAE30.

Retrouvez les AirPods Pro sur AliExpress BFAE30

Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED est la nouvelle déclinaison de la console hybride à succès. Elle profite d’un écran plus grand avec des contrastes infinis, idéal pour le jeu nomade. D’ailleurs, la béquille a été repensée pour être plus solide et inclinable selon votre désir. Si vous la brancher sur le dock, il n’y aura donc pas trop de différence, à part pour le jeu en ligne et le cloud gaming grâce à des débits améliorés via le port Ethernet. Enfin, notez que la capacité de stockage est désormais de 64 Go.

Au lieu de 339 euros habituellement, la Nintendo Switch OLED est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur Cdiscount.

Si vous préférez économiser des sous du le prix de la console, vous pouvez toujours craquer pour la Nintendo Switch classique. Cette version est celle remise au goût du jour en 2019, avec une meilleure luminosité d’écran et notamment une meilleure autonomie, passant de 3 à 5 heures sur un jeu comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Au lieu de plus de 300 euros si vous achetiez la console et les jeux séparément, la Nintendo Switch avec les jeux Mario Kart 8 Deluxe et Rayman Legends est aujourd’hui disponible à seulement 289 euros sur Cdiscount avec un jeu offert.

Samsung Galaxy S21

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S21 a tout ce dont un bon mobile haut de gamme a besoin en 2021 : un très bel écran avec un taux de rafraîchissement élevé, une autonomie généreuse, un excellent appareil photo et évidemment la compatibilité avec la 5G. Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21.

Le Samsung Galaxy S21 est en promo chez Amazon en version 128 Go, pour 649 euros.

Forfaits RED SFR

Pour le Black Friday, RED sort l’artillerie lourde avec trois forfaits mobiles chargés en data à un prix VRAIMENT réduit. De 100 à 300 Go de data, vous trouverez forcément votre bonheur dans ces offres à prix cassé.

Que vous ayez besoin de 100, 200 voire 300 Go, vous ne débourserez pas plus de 15 euros par mois. L’offre la plus généreuse de RED est facturée 14 euros mensuels. Mais dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter. Voici dans le détail les offres proposées par RED dès ce soir :

Le forfait 100 Go est à 10 euros par mois.

Le forfait 200 Go est à 12 euros par mois.

Le forfait 300 Go est à 14 euros par mois.

Google Chromecast avec Google TV ou Nvidia Shield 2019

La meilleure alternative de la Nvidia Shield TV est devant vous : Google Chromecast avec Google TV. 20 euros de réduction chez Darty… on ne peut que acquiescer ! Cela donne 50 euros au lieu de 70.

Tout se passe sur Darty, pas besoin de code de réduction pour bénéficier de la remise immédiate.

La Nvidia Shield TV fait sans conteste partie des meilleures box Google TV du marché. Avec son format cylindrique mis à jour en 2019, elle est appréciée non seulement pour sa compacité, mais aussi pour ses nombreuses compatibilités.

Nvidia n’a pas fait l’impasse sur la puissance et a misé sur la très performante puce Tegra X1+, épaulée par 2 Go de mémoire vive. Grâce à elle, l’expérience utilisateur sera bien fluide, mais elle permettra également à la box multimédia d’être compatible avec la 4K à 60 fps. L’upscaling des contenus jusqu’en Ultra HD par intelligence artificielle sera également assuré. Mais ce n’est pas tout : on trouvera aussi la compatibilité avec les meilleures normes vidéos que sont le Dolby Vision et HDR10. Côté son, vous aurez droit à de l’audio enrichi grâce au Dolby Atmos.

Vérifiez tout de même que votre téléviseur supporte toutes ces certifications pour que vous puissiez profiter de cette excellente qualité d’image. Nvidia n’oublie évidemment pas le gaming en intégrant nativement son service de cloud gaming, GeForce Now.

La Shield TV 2019 est à 125 euros à la Fnac, son prix n’a jamais été si bas. C’est également le même prix sur Amazon, Boulanger (avec les jours magiques) et Darty.

