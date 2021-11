Le nouveau Xiaomi Redmi 10 voit déjà son prix baisser pour le Black Friday

Le Xiaomi Remdi 10 est un smartphone qui veut s'imposer comme un incontournable de l'entrée de gamme. Comment ? Grâce à un design maîtrisé, mais surtout par sa fiche technique tout simplement bluffante pour moins de 200 euros. Et pendant le Black Friday son prix tombe à 159,89 euros seulement au lieu de 179,90 euros.

Le constructeur Xiaomi a marqué l’année 2021 en inondant le marché des smartphones. Après avoir récemment sortie les Xiaomi 11T et 11T Pro , deux smartphones milieu de gamme qui se rapprochent même du segment des plus premiums, la firme chinoise propose le Redmi 10. Ce dernier est un smartphone entrée de gamme qui s’affiche à un prix très agressif par rapport à la concurrence et il a droit à une réduction de 20 euros sur son prix de lancement lors du Black Friday.

Qu’est ce qu’on retrouve sur le Xiaomi Redmi 10 ?

Un écran rafraîchi à 90 Hz

Un processeur Mediatek Helio G88

Un quadruple capteur photo

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Des haut-parleurs stéréo

La version 4 + 64 Go est proposée à 179,90 euros, mais lors du Black Friday Electro Depot le propose en promotion à 159,89 euros, soit plus de 10 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi 10. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone très équilibré

Nous voilà de nouveau face à un smartphone de Xiaomi, et celui-ci impressionne par sa fiche technique pour un prix très contenu. Sans être hors du commun, il se montre très équilibré et c’est finalement là que réside sa réelle force. Son apparence est très appréciable avec son écran aux bordures peu épaisses et le poinçon situé en haut au milieu. Concernant l’écran, le Redmi 10 a le droit à une dalle LCD de 6,5 pouces FHD+, qui s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, Xiaomi a tenu à proposer des haut-parleurs stéréo pour profiter d’un son de qualité.

Une fois retourné, le smartphone de Xiaomi pourrait faire penser à l’ancien fleuron de la firme, le Mi 10 Ultra. Il est rare de voir un smartphone entrée de gamme mettre autant en avant son module photo avec un bloc assez imposant, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La composition semble très prometteuse pour offrir une belle polyvalence à l’utilisateur, mais nous attendrons de l’avoir eu en main pour vous parler de la qualité des clichés.

Un petit prix certes, mais délivre de bonnes performances

Pour cette tranche de prix, ne vous attendez pas un monstre de puissance, mais ce modèle a le mérite d’être efficace. Grâce à sa puce Helio G88 de MediaTek couplé à 4 Go de mémoire vive, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur assez fluide. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux 3D trop gourmands, mais cette configuration suffira amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche. Côté logiciel, c’est bien sûr la dernière version de l’interface maison, MIUI 12.5, basée sur Android 11, qui est proposée.

Enfin, il va surtout impressionner par sa grosse batterie de 5 000 mAh qui promet selon le constructeur entre 2 à 3 jours d’autonomie, avec une utilisation plutôt modérée. Si le récent 11T Pro se recharge en 17 minutes seulement, le Redmi 10 dispose tout de même d’une charge rapide jusqu’à 22,5 W — ce qui est correct pour cette tranche de prix. Petit plus, ce smartphone dispose d’un port microSD pour étendre le stockage jusqu’à 512 Go, ainsi qu’une puce NFC pour payer sans contact.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.