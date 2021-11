Le surpuissant Asus ROG Phone 5 perd 200 euros pendant le Cyber Monday

Dans la catégorie des smartphones gamer, le Rog Phone 5 fait figure de patron de par sa fiche technique, mais aussi par son prix. Heureusement, le Cyber Monday le fait passer de 1 000 euros à 800 euros.

Avec la cinquième itération de son smartphone Asus ROG Phone, la marque taïwanaise confirme encore son positionnement gamer avec un modèle bonifiant la formule tout en apportant des améliorations bienvenues. Il conviendra donc surtout aux joueurs et joueuses qui souhaitent acquérir un smartphone polyvalent et sans réel compromis. Si forcément, un tel appareil était destiné à sortir à un prix prohibitif, c’est l’occasion de profiter du Cyber Monday pour se l’offrir, puisqu’il est proposé avec 200 euros de moins chez la Fnac.

Pourquoi le ROG Phone 5 est un smartphone puissant ?

Un écran OLED de 6,78 pouces rafraîchi à 144 Hz

Un combo Snapdragon 888 + 16 Go De RAM

Une énorme batterie de 6 000 mAh

Habituellement proposé à 999 euros sur le site de la Fnac, le Asus ROG Phone 5 est actuellement disponible à 799 euros pendant le Cyber Monday.

Un Smartphone très (trop) puissant

L’Asus ROG Phone 5 (ROG pour « Republic of Gamers ») reste dans la philosophie des précédents modèles. Il dispose d’un écran encadré de deux bordures en haut et en bas dans lesquelles se logent deux haut-parleurs pour un rendu sonore excellent. L’écran OLED de 6,78 pouces dispose d’une définition QHD+ (2448 x 1080 pixels) et d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz. Dans ses entrailles, quel autre SoC pouvait être présent que le superpuissant Snapdragon 888 lui-même épaulé par 12 Go de RAM. Autant dire que vous aurez loisir de monter les potards au maximum dans des jeux comme Fortnite ou Call Of Duty Mobile.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Rog Phone 5 dispose des mêmes capteurs arrière et avant que le Zenphone 8, lui-même déjà performant dans ce domaine.

Enfin, la batterie est elle aussi gargantuesque puis qu’elle embarque un accumulateur de 6000 MAh couplé à une charge rapide de 65 watts, rien que ça !

Une identité gamer assumée

Pour se rapprocher au plus d’une expérience de console portable, Asus a revu le design de son Rog Phone afin de correspondre au mieux aux attentes des joueurs mobiles. En dehors des accessoires vendus séparément, le ROG Phone 5 est équipé d’AirTriggers, deux boutons à ultrasons tactiles sur la tranche droite du téléphone, et qu’il est possible de configurer avec presque tous les jeux. Cela peut s’avérer très utile pour éviter d’avoir des doigts bloquant l’écran.

L’expérience gaming est aussi renforcée par l’apport de ZenUI 7 couplé à l’interface ROG spécifique du téléphone. Mais c’est aussi et surtout mis en valeur par Armory Crate, une application spécifique donnant un maximum de détails sur les performances en jeu du téléphone avec même des profils spécifiques pour certains jeux.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Rog phone 5.

Le Black Friday, puis le Cyber Monday !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 26 novembre en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français, maintenant nommé le Cyber Monday.

