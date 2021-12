Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est à prix canon sur le site officiel de la marque

Xiaomi propose de nombreux smartphones qui se ressemblent, en témoigne le Xiaomi 11 Lite 5G NE, une quasi copie conforme du Mi 11 Lite 5G. Cela n'empêche pas que c'est un téléphone de qualité, qui voit aujourd'hui son prix baisser à 289 euros au lieu de 369 euros sur le site officiel de la marque.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE fait partie de ces nouveaux smartphones de la marque chinoise qui abandonnent la mention « Mi ». Mais à part le nom qui change, il ne se différencie pas vraiment de l’ancien modèle Mi 11 Lite 5G classique, sauf au niveau du SoC intégré. On retrouve donc encore une fois un bon rapport qualité-prix, qui s’améliore aujourd’hui grâce à une économie de 80 euros sur le prix initial du téléphone.

La fiche technique du Xiaomi 11 Lite 5G NE

Un écran AMOLED de 6,55 pouces Full HD à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 778G épaulé par 6 Go de RAM

Un appareil photo polyvalent grâce à trois capteurs au dos

Une batterie de 4 250 mAh pour une journée entière d’utilisation

Au lieu de 369 euros habituellement, le Xiaomi 11 Lite 5G NE — dans sa version avec 128 Go de stockage — est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 289 euros sur le Mi Store grâce à une remise immédiate de 30 euros et une ODR de 50 euros. On le trouve également en pack à 319 euros à la Fnac, avec des écouteurs sans fil Mi True Wireless Earphones 2 Basic, d’une valeur de 49,99 euros.

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est lui aussi en promotion pour 10 euros de moins que la version NE sur le Mi Store, mais uniquement en coloris jaune. Il faut appliquer la même ODR que précédemment pour obtenir ce prix.

Presque le même smartphone que le Mi 11 Lite 5G

La marque chinoise n’a pas fait trop d’efforts de différenciation pour son Xiaomi 11 Lite 5G NE, puisque c’est quasi le même smartphone que le Mi 11 Lite 5G sorti peu de temps avant. On retrouve le même gabarit avec une diagonale de 6,55 pouces et le même écran AMOLED affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Notez cependant que ce smartphone perd 1 gramme par rapport à l’autre et qu’il est protégé sur la face avant par du verre Gorilla Glass 5, à la place du Gorilla Glass 6 sur le Mi 11 Lite 5G classique.

Pour la photo, on aperçoit évidemment le même appareil composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 5 mégapixels, sans oublier la caméra frontale de 20 mégapixels. Pas de surprise pour cette composition donc, mais elle offre tout de même une belle polyvalence — mention spéciale pour les modes portrait et macro — tout en proposant une qualité correcte des clichés capturés. Le résultat est un un peu moins satisfaisant de nuit, mais c’est tout à fait normal sur cette tranche tarifaire.

L’autonomie est également la même entre les deux smartphones, car le 11 Lite 5G NE s’équipe lui aussi d’une batterie de 4 250 mAh capable de tenir une journée entière avec une utilisation intensive. Il faudra donc le recharger tous les soirs, ou tous les matins, à votre convenance. De plus, la charge rapide de 33 W permet de récupérer rapidement des pourcentages : de 6 à 100 % en seulement 1 heure.

Une différence de SoC, mais pas de puissance

Si le Mi 11 Lite 5G classique intègre un Snapdragon 780G, cette version NE adopte un processeur légèrement moins puissant de Qualcomm pour faire baisser la facture de quelques euros. Il s’agit du Snapdragon 778G, mais les performances brutes sont quasi identiques. Cette configuration est épaulée par 6 Go de mémoire vive et permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide, ainsi qu’une expérience gaming qui l’est tout autant, même avec des graphismes poussés à fond dans certains jeux.

Si le design ne change pas fondamentalement, le Xiaomi 11 Lite 5G NE a toutefois la particularité d’apporter de nouveaux coloris un peu plus flashy, en passant du bleu bubble-gum au rose pêche jusqu’au blanc pailleté. La marque chinoise s’est donc accordée un peu plus de fantaisie pour celles et ceux qui n’utilisent pas une coque de protection transparente.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, vous pouvez toujours lire notre test complet sur le Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Un smartphone Xiaomi à tout prix

