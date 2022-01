Les soldes chez Cdiscount : les meilleures offres à saisir avant la fin de l’événement

Cdiscount participe à cette première édition des Soldes d’hiver 2022. L’enseigne française profite de cet événement pour proposer de nombreuses références en réduction. Smartphone, tablette, casque, pc portable, aspirateur, ou SSD : voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

Les soldes d’hiver se tiennent du 12 janvier au 8 février 2022. Chaque année, cet événement commercial français permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Pour vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts.

Les meilleures offres des soldes d’hiver Cdiscount

Oppo Reno 6 Pro : tout d’un flagship… sauf le prix

Le Oppo Reno 6 Pro est le dernier smartphone en date de la gamme Reno. Avec ses allures premium, il se place dans le haut du panier notamment avec son écran incurvé, et surtout par son processeur qui est plus performant. Il se rapproche d’une fiche technique premium sans être aussi onéreux que certains concurrents. On retrouve un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz (compatible HDR10+), qui rend la navigation bien plus fluide. Les performances sont assurées par le puissant Snapdragon 870 couplé à 12 Go de RAM, de quoi soutenir la cadence, que ce soit pour lancer des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Une batterie de 4 500 mAh avec un système de charge rapide allant jusqu’à 65 W vont permettre au téléphone d’être endurant. Quant au module photo de 50 + 16 + 13 + 2 mégapixels où le capteur principal est co-développé avec Sony, offrira de beaux clichés.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Reno 6 Pro

Un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Une grande puissance grâce au Snapdragon 870 5G

Une charge très rapide SuperVOOC 2.0 jusqu’à 65 W

Ainsi qu’un capteur photo de 50 mégapixels co-développé avec Sony

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Reno 6 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy S21+ : un smartphone premium quasi sans concessions

Avec un dos en verre mat, le S21 Plus profite d’une finition premium qui a son charme. Il dispose d’une dalle Super AMOLED Full HD + de 6,7 pouces (protégé par du Gorilla Glass 7) et, le mode 120 Hz adaptatif. Samsung ne s’arrête pas là, le S21 Plus est propulsé par la puce Exynos 2100, compatible 5G et couplé à 8 Go de RAM. Il s’agit d’une configuration quasi équivalente à ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 888, même si ce dernier est un peu devant dans les benchmarks. Mais grâce à sa gravure en 5 nanomètres, cette puce propose des performances de très haut niveau et fait tourner les applications gourmandes et les jeux 3D en toute fluidité. Ce dernier point vaut aussi pour l’expérience utilisateur, qui se veut d’ailleurs très agréable sous One UI. Côté photo, la qualité est évidemment au rendez-vous, avec de nombreuses possibilités comme les vidéos en 4K/60 fps sur tous les capteurs. Il reprend la même polyvalence que le S21 avec son triple capteur photo. Côté autonomie, le S21 Plus peut tenir toute la journée avec sa batterie, même avec une utilisation assez active (120 Hz). La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment au rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S21 Plus

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

La bonne qualité et la polyvalence de l’appareil photo

Un Exynos 990 presque aussi puissant qu’un Snapdragon 888

Au lieu de 1 059 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy S21+ est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros sur Cdiscount, soit plus de 30 % de remise immédiate pour cet excellent smartphone.

Realme Pad : la tablette familiale à petit prix

Realme se lance pour la première fois dans le domaine des tablettes avec la Realme Pad. Malgré son prix plancher, elle bénéficie d’une finition réussie qui rappelle le look de l’iPad d’Apple. Relativement compacte, son écran de 10,4 pouces affiche une définition de 2000 x 1200 pixels en LCD. Pour le prix c’est un bel écran pour regarder vos contenus préférés. D’ailleurs, la tablette accueille quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos afin d’apporter une meilleure immersion sonore. Autre bon point : le processeur Helio G80 de Mediatek. Une puce certes d’entrée de gamme, mais suffisante pour un usage familial dans de bonnes conditions. L’autonomie n’est pas mise de côté non plus, car Realme intègre une grosse batterie de 7 100 mAh — de quoi faire tenir la tablette une bonne journée voire deux selon votre utilisation.

Ce qu’il faut retenir de la Realme Pad

Une tablette élégante qui reprend les traits de l’iPad d’Apple

Avec des performances solides grâce à la puce Mediatek Helio G80

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Sans oublier une grosse batterie de 7 100 mA

Disponible à 239,90 euros à sa sortie, la Realme Pad voit son prix baisser à l’occasion des soldes. On la retrouve désormais à seulement 169,99 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy M12 : le plus abordable de la firme coréenne

Le Samsung Galaxy M12 est un smartphone d’entrée de gamme, et cela entraine quelques concessions sur sa fiche technique. Néanmoins, ce modèle a quelques atouts à faire valoir pour sa tranche de prix, avec notamment la présence native d’Android 11, une dalle IPS LCD de 6,5 pouces rafraîchie à 90 Hz, et une grosse autonomie de plus de deux jours permise par sa batterie de 5 000 mAh. Si le processeur Exynos 850 ne permet pas de profiter de jeux 3D et de contrer parfaitement les ralentissements, l’expérience utilisateur sera tout de même plutôt fluide dans l’ensemble. Côté photo, on pourra compter sur quatre capteurs : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un autre destiné aux portraits de 2 mégapixels également.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy M12

Un écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Android 11 couplé One UI 3.1

Au lieu de 179 euros à son lancement, le Samsung Galaxy M12 (4+64 Go) est en ce moment en promotion à seulement 159 euros sur le site de Cdiscount.

PC portable Gamer HP Victus : pour les joueurs les plus exigeants

La gamme Victus correspond à l’univers gaming de la marque HP. Avec ce PC portable gaming, on retrouve un laptop de 16,1 pouces dans un châssis noir vêtu et aux angles très marqués le tout dans un poids de 2,5 Kg. La dalle est dotée d’une résolution Full HD (1920x 1090) et d’un taux de rafraîchissement de 144Hz. HP a fait le choix d’incorporer un i5 de 11e génération fonctionnant de pair avec 12 Go de RAM. La partie graphique est assurée par une RTX 3060, de quoi faire tourner des jeux AAA sans problème, y compris avec un niveau de graphismes élevé. Un SSD de 512 Go complète la fiche et assurera plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement réduits. Le PC portable est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). La connectique est plutôt fournie, quant à la batterie de 70 Wh, elle est capable de le faire tenir plus de 7h en fonctionnement classique. Cependant il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. Veillez donc à garder votre chargeur près de vous.

Ce qu’il faut retenir de ce PC Portable Gamer

Un écran IPS de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i5-11400H + Nvidia GeForce GTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 1 199,99 euros, le PC portable HP VICTUS (16-d0206nf) est aujourd’hui disponible à 999,99 euros sur le site Cdiscount. Cela revient à faire 200 euros d’économie sur la facture.

SSD Gigabyte : idéal pour stocker ses données à petit prix

Avec une telle promotion, ce SSD devient une excellente affaire. Il est au format 2.5 pouces et s’adapte aussi bien avec les PC portables, qu’avec les ordinateurs de bureau. Il utilise l’interface SATA 6 Gb/s – ATA série de 7 broches et propose des débits de transfert de 500 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture. Avec 256 Go de stockage, ce SSD ne propose pas la plus grosse capacité de stockage, mais cela peut être fortement utile pour installer son système d’exploitation dessus et, ainsi, bénéficier d’une expérience utilisateur plus rapide et fluide au quotidien.

Ce qu’il faut retenir du SSD

256 Go de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 500 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

Ce petit SSD (format 2,5 pouces à brancher en SATA) de Gigabyte avec 256 Go de stockage est proposé à seulement 24,99 euros pour les soldes sur Cdiscount.

Cdiscount mobile : 80 Go pour moins de 7 €

Cet opérateur fait bien les choses pour les Soldes d’hiver en proposant un forfait mobile 4G sans engagement généreux en data et à bas prix. Fini de vous limiter pour regarder vos séries en streaming ou simplement naviguer sur les réseaux sociaux. Pour seulement 6,99 euros par mois, vous pourrez profiter d’une enveloppe data conséquente de 80 Go. Vous pouvez même envisager de « l’utiliser » comme box 4G ou en partage de connexion si votre domicile est peu limité en Fibre ou même ADSL. Tout ceci comprend bien sûr les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et en Europe et DOM vers un numéro français. Depuis l’étranger-en Europe et DOM- vous bénéficiez de 10 Go de 4G afin de ne pas être totalement livré à vous-même. Sachez que Cdiscount profite du réseau de Bouygues Telecom partout en France métropolitaine.

Ce qu’il faut retenir du forfait

80 Go en France et jusqu’à 10 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités

Sans engagement

Un petit prix pendant 1 an

Jusqu’au 27 janvier 2022, le forfait Cdiscount Mobile sans engagement de 80 Go est à 6,99 euros par mois pendant 12 mois. Le prix passe ensuite à 14,99 par mois.

