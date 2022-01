Oppo Reno 6 Pro : un récent smartphone premium avec 200 € de réduction

Avec un écran AMOLED 90 Hz, un processeur puissant, et une charge rapide très efficace, le Oppo Reno 6 Pro a tout pour plaire. Et mieux encore : il est proposé à un meilleur prix pendant les soldes. Avec 200 euros de réduction, son prix passe à 599 euros au contre 799 euros à sa sortie.

Le Reno 6 Pro a été présenté en début septembre par le constructeur Oppo, au côté du Reno 6. Contrairement au modèle classique, la version Pro est un smartphone plus haut de gamme notamment avec son écran incurvé, et surtout par son processeur qui est plus performant. Il garde toutefois l’envie d’être moins onéreux que certains smartphones premium. Avec sa fiche technique à la fois équilibrée et musclée, le Reno 6 Pro fait partie du haut du panier et devient plus abordable pendant les soldes d’hiver, grâce à une réduction de 200 euros sur son prix d’origine.

Que propose le Oppo Reno 6 Pro ?

Un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Une grande puissance grâce au Snapdragon 870 5G

Une charge très rapide SuperVOOC 2.0 jusqu’à 65 W

Ainsi qu’un capteur photo de 50 mégapixels co-développé avec Sony

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Reno 6 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Reno 6 Pro 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone plus premium avec plus de puissance

Le Oppo Reno 6 Pro respire le haut de gamme et se démarque de la version classique par son design particulièrement soigné. Le modèle Pro vient même s’inspirer du look du X3 Neo, en proposant des bordures incurvées. Pour l’écran, le Reno 6 Pro s’équipe d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui rend la navigation bien plus fluide. De plus, ce dernier assure une très belle qualité d’image grâce à compatibilité HDR10+.

Autre avantage pour le modèle Pro : il délivre de meilleures performances que le Reno 6 classique. Comment ? En misant sur d’excellents composants comme le processeur Snapdragon 870 5G, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette configuration est non seulement optimisée pour la 5G, mais elle propose une expérience fluide au quotidien dépourvue de ralentissement. Cette puce délivrera suffisamment de puissance pour soutenir la cadence, que ce soit pour lancer des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Pour le moment, il tourne sur Android 11 associé à l’interface ColorOS11, mais devrait profiter de la nouvelle interface très prochainement pour une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Un appareil photo prometteur et surtout une charge rapide efficace

Concernant la photographie, la version pro du Reno 6 intègre un quadruple capteur photo : 50 + 16 + 13 + 2 mégapixels. À eux quatre, ils offrent une bonne polyvalence. Même si nous n’avons pas eu l’occasion de tester le smartphone, le capteur photo co-développé avec Sony promet de beaux clichés. Le constructeur a intégré quelques nouveautés notamment un mode exclusif Vidéo Portrait Pro qui permet d’obtenir un bel effet bokeh autour du sujet, pour le détacher de la scène.

L’autonomie est également assurée sur ce smartphone, mais vous pourrez surtout compter sur la charge SuperVOOC 2.0 65 W. Grâce à cette technologie, 28 minutes environ suffisent pour charger complètement le Reno 6 Pro. Même si Xiaomi a chamboulé le marché avec ses 17 minutes de charge pour récupérer 100 % de la batterie, Oppo offre l’une des charges rapides les plus efficaces du marché. Avec le Reno 6 Pro, vous aurez tout de même de quoi repartir pour une soirée, vous ne serez jamais en rade de batterie, ou du moins seulement pendant 30 minutes.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.