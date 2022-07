Pour les soldes, l’Oppo Reno 6 Pro se négocie avec plus de 200 € de réduction

Le Oppo Reno 6 Pro se pare de caractéristiques empruntées au segment premium. Entre performances, écran, photo, et style, c’est le smartphone du parfait compromis, sans en payer le prix. Aujourd’hui, il se trouve à 579 euros contre 799 euros.

Oppo a renouvelé sa gamme Reno, l’alternative à ses modèles premium Find, avec son Reno 7. Si la génération précédente proposait un modèle Pro ce n’est pas le cas pour cette nouvelle itération. L’Oppo Reno 6 Pro reste donc la solution abordable pour profiter d’une expérience proche du haut gamme à prix plus contenu. Il est d’ailleurs proposé 220 euros moins cher pendant les soldes d’été et devient plus intéressant qu’à sa sortie.

Quels sont les atouts du Reno 6 Pro ?

Un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

La puissance du Snapdragon 870 5G

La charge très rapide SuperVOOC 2.0 jusqu’à 65 W

Un capteur photo de 50 mégapixels co-développé avec Sony

Avec un prix de lancement à 799 euros, le smartphone Oppo Reno 6 Pro (12 + 256 Go) devient plus abordable pendant les soldes d’été et se trouve à 579 euros sur le site Rue du Commerce.

Un smartphone prometteur

L’Oppo Reno 6 Pro se démarque de la version classique par son design particulièrement soigné. Il se paye le luxe d’être fin (7,99 mm) et léger avec des bords incurvés comme les modèles plus premium. Ce dernier propose une dalle OLED de 6,55 pouces affichant une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels). Les utilisateurs pourront profiter également d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz ainsi que la compatibilité HDR10+.

Au dos, la version pro du Reno 6 se compose de quatre capteurs photos : 50 + 16 + 13 + 2 mégapixels. Même si nous n’avons pas eu l’occasion de tester le smartphone, il offre une bonne polyvalence et le capteur photo co-développé avec Sony promet de beaux clichés. Le smartphone assurera aussi de nuit grâce à un mode très efficace.

Avec une fiche technique quasi haut de gamme

La version Pro délivre de meilleures performances que le Reno 6 classique. Il embarque le Snapdragon 870 5G, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette configuration est non seulement optimisée pour la 5G, mais se montre suffisamment puissante pour soutenir la cadence, que ce soit pour lancer des applications gourmandes ou bien des jeux 3D, le tout sans ralentissement. Pour le moment, il tourne depuis quelques mois sur Android 12 associé à l’interface ColorOS12 pour une expérience utilisateur fluide et intuitive.

L’autonomie est également assurée sur ce smartphone, et le téléphone pourra tenir entre une journée voire deux jours d’utilisation avant de tomber en rade de batterie, selon votre utilisation. Vous pourrez surtout compter sur la charge SuperVOOC 2.0 65 W. Grâce à cette technologie, 28 minutes environ suffisent pour charger complètement le Reno 6 Pro.

Quel smartphone Oppo choisir en 2022 ?

