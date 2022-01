790€, c’est le prix hallucinant de ce TV 4K Philips 70 pouces pendant les soldes

Un grand écran de 70 pouces fait toujours envie, mais le prix a souvent tendance à nous faire fuir… Et pourtant, le TV Philips 70PUS7906 n'a jamais été aussi abordable que maintenant. En effet, ce modèle passe de 1 299 euros à 790 euros chez Ubaldi.

Aux côtés des géants que sont LG, Samsung ou Sony, Philips tente toujours de se faire une place dans le marché des téléviseurs. Il faut dire que le constructeur néerlandais arrive à tirer son épingle du jeu, grâce à sa technologie d’éclairage Ambilight sur 3 côtés. Elle procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Et quoi de mieux qu’une grande diagonale pour profiter pleinement de cette fonction ! En ce moment, le prix du TV Philips 70PUS7906 de 70 pouces est en chute libre avec plus de 500 euros de réduction.

Les points forts du TV Philips 70PUS7906

Une grande dalle de 70 pouces

Compatible 4K, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Le système d’exploitation Android TV

La technologie Ambilight sur 3 côtés pour l’immersion

Initialement à 1 299 euros, le TV Philips 70PUS7906 bénéficie d’une réduction de 500 euros sur le site Ubaldi. À présent le téléviseur s’affiche aux prix de 790 euros, soit presque 40 % de remise immédiate.

Un écran géant pour une immersion totale

Ce téléviseur Philips impressionne d’abord par sa taille : 70 pouces, soit une diagonale de 177 cm. Il faudra donc prévoir un espace et un recul suffisant pour installer cet énorme téléviseur. Avec son design épuré et épuré, ce téléviseur Philips est plutôt réussi avec ses bords fins. Si un écran plus grand est le moyen le plus simple d’obtenir une meilleure immersion, ce n’est pas la seule solution. Spécialité de la firme néerlandaise, la technologie Ambilight sur 3 côtés donne artificiellement davantage de profondeur à l’image, grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné.

Il peut être assez regrettable de ne pas avoir une dalle OLED ou QLED, malgré cela, ce TV LCD affiche une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour profiter d’une bonne qualité d’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Android TV : l’OS parfait pour une navigation fluide

L’autre grande qualité du téléviseur Philips, c’est son système d’exploitation. Philips fait le choix de miser sur un système parfaitement fluide : Android TV. Un choix judicieux qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant. Vous allez pouvoir contrôler vos objets connectés, ou lancer un programme par la voix. Si vous avez une enceinte connectée de la gamme Echo, vous pourrez aussi faire appel à Amazon Alexa pour contrôler le téléviseur.

Enfin côté connectique, il faut savoir qu’elle ne possède pas toutes les technologies du moment malgré la présence de ports HDMI 2.1, car la dalle est bloquée en 60 Hz. Vous ne pourrez donc pas jouer en 4K@120Hz avec votre console next-gen.

