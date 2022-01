La version Mercedes de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 perd 250 €

L’année dernière Xiaomi s’est associé avec le constructeur allemand Mercedes-AMG, ce qui a fait naitre la Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Une trottinette qui emprunte les codes esthétiques de l’écurie allemande. Bonne nouvelle : son prix passe aujourd'hui de 799 euros à 549,99 euros chez plusieurs e-commerçants.

Il est vrai que le géant chinois nous a habitués à des modèles moins audacieux, et avec cette collaboration avec le constructeur de voitures c’est une trottinette bien différente que nous propose Xiaomi. La Mi Electric Scooter Pro 2 se décline en modèle F1, en reprenant les mêmes caractéristiques que la version classique, mais avec un design digne d’une voiture de course. Elle a fière allure et devient bien plus abordable grâce à cette remise de plus de 30 % sur son prix.

La Mi Pro 2 X Mercedes c’est quoi ?

Une trottinette au look original type F1

Une conception solide en aluminium

Une vitesse 25 km/h et une autonomie de 45 km

Au lieu de 799 euros habituellement, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi Darty et Boulanger.

Un relooking complet aux couleurs d’AMG

Cette version Mercedes change clairement du modèle classique, car cette trottinette combine à la fois un design épuré inspiré des plus grands leaders automobiles, et le savoir-faire de Xiaomi. La Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition s’inspire donc des « Flèches d’Argent » et adopte une couleur argentée et bleu sarcelle rappelant les voitures de course emblématiques de Mercedes. On peut également apercevoir le logo de la marque allemande gravé sur la coque de l’engin, juste à côté de la roue arrière. En tout cas, une chose est sûr, avec ce modèle et son look original vous allez vous faire remarquer.

Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques, avec un châssis toujours en aluminium pour supporter une charge maximale de 100 kg et la certification IP 54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière est encore de la partie. Au niveau du guidon, on retrouve bien entendu l’écran qui affichera des informations tel que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation. La Mi Pro 2 édition Mercedes est facile à transporter, avec la possibilité de la plier pour simplifier vos déplacements.

La même fiche technique que le modèle classique

Même si Mercedes rime avec vitesse, n’envisagez pas d’aller plus vite avec cette édition spéciale, car la réglementation française est à 25 km/h maximum. Cette vitesse sera facilement atteignable grâce à son moteur de 300W et même dans les pentes inclinées de 20 %. Il existe trois modes de conduite pour adapter votre allure en fonction des situations : sport, standard et piéton. En ce qui concerne l’autonomie, elle est toujours estimée à 45 km environ — selon dépendra de votre utilisation.

Concernant la conduite, la trottinette est maniable et promet une belle stabilité. Pour le freinage, vous pouvez enfin compter sur le puissant frein à disque à l’arrière et le système de freinage régénératif réglable à l’avant. Ce dernier propose trois puissances à adapter en fonction des besoins : faible, moyenne et forte. C’est très efficace, mais attention à l’usure des pneus, même si la marque chinoise assure que la résistance à la crevaison et la pression a été améliorée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

