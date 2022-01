Ce TV OLED 55″ de Panasonic avec HDMI 2.1 est à moins de 1 000 € lors des soldes

Si vous souhaitiez profiter des soldes d'hiver 2022 pour changer de téléviseur, vous devriez trouver votre bonheur avec le Panasonic TX-55JZ980E. Avec ce téléviseur vous profiterez d'une belle qualité d'image, d'une compatibilité avec les meilleures normes vidéo, et même le HDMI 2.1. Complet, ce TV est en ce moment à 999 euros au lieu de 1 499 euros habituellement.

Le téléviseur Panasonic TX-55JZ980E ne manque pas de qualités entre sa connectique HDMI 2.1 parfaite pour le gaming sur consoles next-gen, sa dalle OLED de 55 pouces affichant une définition jusqu’en 4K et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo. Ce modèle n’est évidemment pas aussi premium que ceux de chez LG, mais il apporte toutes ces technologies précédemment citées dans un prix encore plus contenu aujourd’hui grâce à cette réduction de 500 euros.

Les avantages du TV Panasonic TX-55JZ980E

Sa dalle OLED (55 pouces) en 4K

Sa compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et HLG

Sa connectique HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X

Sa compatibilité avec les assistants Google et Alexa

Généralement affiché au prix de 1 499 euros, le TV PANASONIC TX-55JZ980E est actuellement en promotion à 999 euros sur le site marchand E.Leclerc, soit plus de 30 % de remise immédiate.

En promotion, vous pouvez également retrouver le TV LG OLED C1 de 48 pouces à 897 euros au lieu de 1 499 euros habituellement. Ce téléviseur est aussi en promotion chez Darty et disponible immédiatement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV Panasonic TX-55JZ980E. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un TV OLED réussi

Parmi toutes les marques de téléviseurs, on retrouve Panasonic, un constructeur dont la réputation n’est plus à prouver. Avec le modèle TX-55JZ980E, la qualité est au rendez-vous. Il faut dire que la firme japonaise s’assure d’offrir un produit bien fini et élégant. On a le droit à une dalle de 55 pouces avec des bordures fines, pour une immersion totale. Sa dalle de 55 pouces est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle est OLED offrant des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos pour une expérience immersive digne du cinéma.

Une mise à jour parfaite pour satisfaire les gamers

La qualité d’image est assurée par le processeur HCX Pro utilisant une IA pour affiner les détails, proposer des contrastes réalistes ainsi que des couleurs riches et des mouvements toujours fluides. D’ailleurs, ce TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5, grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 fps. Une bonne nouvelle permise par une mise à jour, qui permet de profiter de toutes les fonctionnalités du HDMI 2.1. Lors de vos sessions de jeu, vous allez pouvoir profiter d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Le TV est également compatible AMD FreeSync Premium pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante.

Enfin, ce téléviseur dispose de My Home Screen (6.0). Une interface intuitive, qui donne accès à de nombreuses applications, tel que Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant. Vous allez pouvoir contrôler vos objets connectés, ou lancer un programme par la voix. Si vous avez une enceinte connectée de la gamme Echo, vous pourrez aussi faire appel à Amazon Alexa pour contrôler le téléviseur.

