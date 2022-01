La puissance du Snapdragon 888 pour seulement 339 € avec le Realme GT

Si vous recherchez un smartphone surpuissant et pas trop cher, on ne peut que vous recommander le Realme GT. Grâce à cette offre des soldes d'hiver, celui qui est équipé d'un Snapdragon 888 tombe à seulement 339 euros au lieu de 499 euros habituellement.

La relève a déjà été officialisée par la marque chinoise en début l’année, mais même si Realme nous a confirmé que les GT 2 et GT 2 Pro arriveront en France, ce n’est vraisemblablement pas pour tout de suite. Quoi qu’il en soit, le fabricant a encore ce qu’il faut en stock si vous voulez un smartphone puissant et abordable avec son Realme GT. Ce dernier voit même son prix chuter de 160 euros grâce à un code promo pendant les soldes d’hiver.

Les points forts du Realme GT

L’écran Super AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM

La batterie de 4 500 mAh et la charge rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 499 euros à son lancement, le Realme GT avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à seulement 339 euros sur Rakuten (via le vendeur Realme) en utilisant le code promo CR20 avant de procéder au paiement de la commande. De plus, vous recevrez 28,80 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

La puissance et c’est tout ?

Le Realme GT embarque presque tous les composants premium de 2021, à commencer par le surpuissant Snapdragon 888. La puce haut de gamme de Qualcomm est ici épaulée par 8 Go de mémoire vive pour délivrer des performances tout simplement hallucinantes pour le prix auquel le smartphone est actuellement vendu. Vous pourrez abuser du multitâche et faire tourner tous vos jeux mobile préférés dans les meilleures conditions graphiques. Mais ce n’est pas tout, puisque ce smartphone est également très autonome avec sa batterie de 4 500 mAh et surtout, très rapide à recharger grâce à la charge rapide de 65 W, qui permet de passer de 10 à 100 % en une trentaine de minutes seulement.

Pour ensuite profiter encore plus de vos différents contenus, notez que le GT de Realme ne s’arrête pas là dans les éléments premium et intègre un écran Super AMOLED afin d’observer de superbes contrastes infinis sur une diagonale de 6,43 pouces. De plus, la dalle affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz pour améliorer toujours plus l’expérience visuelle. Même la partie photo n’est pas en reste avec un triple capteur de 64 + 8 + 2 mégapixels. Ce n’est pas le photophone de l’année, mais le Realme GT propose tout de même de capturer des scènes agréables quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Il peut aussi filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Un design gaming assumé

Le seul élément qui peut rebuter à l’achat de ce smartphone, c’est son look très osé qui ne passe pas inaperçu. Cette allure sportive avec cette grosse bande noire qui traverse de haut en bas la couleur jaune au dos rappelle fortement les voitures de course de l’époque, notamment Viper. Il faut l’assumer, ou alors mettre une coque de protection non transparente. Ceci étant dit, heureusement qu’un autre coloris existe pour ce smartphone, « Bleu élégant », et c’est justement celui-là qu’on vous propose dans ce bon plan.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT.

