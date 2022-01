La barre de son premium de Samsung devient plus abordable lors des soldes

Si vous cherchez une bonne barre de son pour aller avec votre toute nouvelle télé, cette Samsung HW-Q900A dispose d’absolument tous les arguments pour vous faire craquer. Encore plus quand cette dernière perd 400 euros sur son prix grâce à une remise cumulée à une ODR. Elle passe de 999,99 euros à 599,99 euros chez Darty.

Pour profiter d’un bon film sur son téléviseur, il ne faut surtout pas négliger la qualité sonore.C’est un point crucial pour bénéficier d’une meilleure immersion. Pour cela, rien ne vaut l’apport d’une barre de son pour obtenir la meilleure expérience. Ça tombe plutôt bien puisque l’une des meilleures références dans le domaine chez Samsung, la Q-Séries HW-Q900A modèle 2021, est actuellement en promotion Darty et perd 400 euros par rapport à son prix initial.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Q-Séries HW-Q900A

Un rendu sonore 7.1.2

Le système Q-Symphonie de Samsung

La connectivité sans fil

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Au lieu de 999,99 euros habituellement, la barre de son Samsung Q-Séries HW-Q900A est aujourd’hui disponible à 799,99 euros chez Darty pendant les soldes d’hiver. Le constructeur propose d’économiser 200 euros grâce à une ODR, et fait tomber le prix à 599,99 euros.

Un vrai home cinéma à la maison

Que cela soit pour améliorer le son de votre téléviseur ou pour écouter de la musique, la barre de son HW-Q900A est en mesure de délivrer un son puissant et détaillé. La Q900A offre une immersion sonore sans précédent avec un son à 360°. Avec 7 canaux, 1 caisson de basse et 2 canaux verticaux, cette barre de son à de la puissance à revendre et de quoi vous faire profiter d’une meilleure spatialisation sonore dans tous vos divertissements. Elle offre une expérience audio riche et immersive.

Mais le véritable avantage de cette barre de son, réside dans sa capacité à diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et au contenu diffusé. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Petit plus pour ceux qui possèdent une TV QLED de chez Samsung, la barre de son s’y associera parfaitement. Vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur sud-coréen, afin d’apporter une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. La marque a même pensé aux joueurs et propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive aux moyens de réglages automatiques.

Une connectique complète, avec ou sans fils

La Samsung HW-Q900A regorge de fonctionnalités qui viennent rendre son utilisation plus pratique au quotidien. On retrouve ainsi une compatibilité AirPlay 2 pour diffuser du son depuis un appareil iOS en toute transparence, et sans fil. Une fonctionnalité équivalente est proposée avec les smartphones Samsung. Pour les autres, vous pouvez toujours compter sur cette bonne vieille connexion Bluetooth. Avec le support HDMI eARC, le son rendu est cette fois sans perte, même lorsque vous êtes connecté à d’autres appareils via votre télévision. Enfin, avec sa silhouette épurée la barre de son peut se fondre dans chaque intérieur : la hauteur a été réduite afin de s’intégrer parfaitement sous l’écran du téléviseur sans gêner le visionnage.

