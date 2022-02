Realme X50 Pro : un smartphone premium qui chute à 379€, c’est aussi ça les soldes

Fleuron de la marque début 2020, le Realme X50 Pro 5G a encore de beaux jours devant lui. Rue du Commerce propose aujourd'hui ce smartphone haut de gamme avec une réduction de 45%, soit un prix de 379 euros. Une belle affaire à saisir avant la fin de l'événement !

Le Realme X50 Pro est un smartphone qui a su se montrer très convaincant, en obtenant même la note de 9/10 lors de notre test. S’il est sorti en 2020, sa fiche technique reste très efficace à l’heure actuelle, surtout lorsque ce dernier profite d’une baisse de près de 300 euros. Le constructeur Realme a réussi à proposer un smartphone puissant quasi haut de gamme à un prix sacrifié qui reste recommandable.

Ce qu’il faut retenir du X50 Pro de Realme

La qualité de l’écran AMOLED à 90 Hz

La puissance du Snapdragon 865

La charge rapide 65 W : de 10 à 100 % en 30 min

Lancé en 2020 à 669,90 euros, le Realme X50 Pro (8+ 256 Go) connait de nombreuses promotions et aujourd’hui c’est bien la meilleure offre à ce jour. Son prix chute à 379 euros pendant les soldes sur le site Rue Du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme X50 Pro 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un flaship de 2020 qui sort du lot…

Parmi les smartphones de 2020, on retient le X50 Pro proposé par Realme. Sa force réside dans ses capacités à assurer de bonnes performances quasi premium, mais avec un prix plus abordable. Son design est d’ailleurs soigné avec un dos en verre dépoli. Il intègre un écran 6,4 pouces borderless en résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz, pour une fluidité très appréciable au quotidien. Même en 2022, il a de beaux restes, et vous pourrez apprécier vos contenus vidéo et autres applications.

Le constructeur n’a pas négligé d’autres aspects au profit des performances. C’est pourquoi le module photo se montre très convaincant. On a le droit à un quadruple capteur photo de 64 + 12 + 8 + 2 mégapixels qui offre une grande polyvalence, en passant de l’ultra grand-angle au mode portrait et jusqu’à zoom x5 hybride. Les clichés sont de bonnes qualités en règle générale, même si quelques lacunes sont constatables en basse luminosité.

Et qui a toujours du répondant aujourd’hui

Ce smartphone date certes de 2020, mais saura se montrer performant au quotidien, et cela grâce à la présence de la puce performante de chez Qualcomm : Snapdragon 865. Cette puce a équipé la majorité des smartphones premium de l’année 2020, et a encore de beaux jours devant soi. Cette configuration répond encore aujourd’hui à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone, même de faire tourner les derniers jeux mobiles dans leur meilleure qualité graphique.

Pour finir sur une bonne note, l’autonomie du Realme X50 Pro 5G est très confortable avec sa batterie de 4 200 mAh. Mais son véritable atout vient de sa charge rapide très efficace qui monte jusqu’à 65 W. Elle permet de passer de 10 à 100 % en moins de 30 minutes seulement — de quoi oublier l’absence de charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme X50 Pro 5G.

