Free Mobile : la nouvelle série limitée de 110 Go est à seulement 11,99€/mois

Pendant encore un peu plus de 2 jours, Free Mobile propose un forfait géant de 110 Go pour un prix très contenu de 11,99 euros par mois pendant un an, toujours sans engagement.

Free refait un tour dans son offre de forfait mobile en série limitée avec, cette fois-ci, une enveloppe plus conséquente. On retrouve donc un nouveau forfait sans engagement de 110 Go pour seulement 11,99 euros par mois la première année.

Que propose cette nouvelle série limitée de Free Mobile ?

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 110 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Un petit prix pendant un an et 150 Go en 5G/4G+ par la suite

Jusqu’au 21 avril 2022, le forfait mobile Free de 110 Go est disponible au prix de 11,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le forfait passe automatiquement à l’offre Free 4G/5G à 19,99 euros par mois avec 150 Go de data.

Communiquer sans compter

C’est aujourd’hui le cas de la majorité des forfaits mobile du marché et Free ne déroge pas à la règle, ce forfait est donc illimité côté communication. Il propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Il n’est cependant pas aussi fourni que le forfait 5G qui lui propose des destinations internationales incluses comme le Canada, l’Australie, les USA, la Chine ou Israël.

110 Go de données 4G pour un internet mobile rapide partout en France

Free propose cette fois-ci un forfait plus gonflé en data que l’offre précédente, qui n’était que de 80. Tout est fait donc pour que vous puissiez profiter encore plus de votre mobile où que vous soyez. Le streaming de vidéo ou à la navigation sur les réseaux sociaux et même au téléchargement de contenu ne seront plus limités autant que sur votre forfait vieillissant. Si vous êtes abonné Freebox Pop, vous pouvez également profiter de votre bouquet TV sur votre mobile via l’application Oqee. Enfin, si besoin, n’hésitez pas à utiliser le partage de connexion de votre mobile pour en faire profiter votre entourage.

Pour l’Europe et les DOM, Free mobile a prévu une enveloppe de 10 Go pour que vous puissiez profiter de la data à l’étranger. Cette enveloppe est proposée en plus et n’est pas décomptée du forfait de base comme chez certains opérateurs.

Notre avis complet sur les offres Free

Avis Free : la révolution a bien eu lieu, mais elle mérite quelques ajustements

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

