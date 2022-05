L’Asus ZenBook Duo (avec 2 écrans) tombe est à un super prix pour les French Days

Avec son écran principal doublé d'un ScreenPad Plus, l'Asus ZenBook Duo est un PC portable atypique qui apporte un vrai gain de productivité, tout en ayant la praticité d'un ultraportable. Pour le dernier jour des French Days, il bénéficie d'une grosse réduction chez Rue du commerce, où il passe de 849,99 euros à 699,99 euros.

Pourquoi miser sur un seul écran lorsqu’on peut en avoir deux sur un même ultraportable ? C’est ce que propose l’Asus ZenBook Duo qui, en plus de son écran principal, dispose d’un ScreenPad Plus coordonné avec le premier écran pour maximiser la productivité de l’utilisateur. Un appareil hybride qui pourra tout à fait convenir aux télétravailleurs et aux profils créatifs. Pour l’acquérir, le moment est d’ailleurs idéal grâce à une promotion appliquée en ce dernier jour des French Days.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus ZenBook Duo

Un écran de 14 pouces doublé d’un ScreenPad Plus

Combo i5 de 10e gen + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

D’abord proposé à 849,99 euros, l’Asus ZenBook Duo UX481FA est désormais disponible à 699,99 euros sur Rue du commerce.

Un ScreenPad qui change tout

L’Asus ZenBook Duo est un ultraportable qui ne ressemble à aucun autre, et pour cause, il dispose de deux écrans qui se complètent très efficacement. L’écran principal, qui embarque une dalle tactile Full HD de 14 pouces avec une définition de 1 920 x 1 080 pixels, présente des bordures très fines, quasi invisibles, afin de laisser toute sa place aux images. Le ratio screen-to-body s’établit même à 90 %. Mais surtout, il est complété par un ScreenPad Plus, un écran secondaire qui peut afficher le contenu de diverses applications tout en ayant d’autres pages ouvertes sur l’écran principal, permettant ainsi de faire plusieurs tâches en même temps et d’augmenter sa productivité. Vous pourrez par exemple regarde une vidéo et naviguer sur le web en même temps. Le ScreenPad Plus offre aussi la possibilité d’effectuer des actions rapides (App Switcher, ViewMax, TaskSwap…) pour interagir de façon intuitive avec les deux écrans en simultané.

Des performances suffisantes pour le télétravail

Outre ces deux écrans qui pourront convenir aussi bien aux télétravailleurs qu’aux créatifs, cet Asus ZenBook Duo intègre un processeur Intel Core i5-10210U cadencé à 1,6 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz) et épaulé par 8 Go de mémoire vive. De quoi enchaîner les tâches bureautiques très facilement et utiliser toutes sortes de logiciels pour le travail sans souci de ralentissement. On évitera toutefois de faire tourner des jeux 3D trop gourmands sans la présence d’une carte graphique dédiée. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui réduira grandement les temps de chargement et assurera des lancements rapides de votre machine.

L’Asus ZenBook Duo se démarque par ailleurs par une très bonne autonomie, qui rend cet ultraportable taillé pour le travail en mobilité. Le constructeur annonce ainsi plus de 20 heures d’utilisation sans le ScreenPad activé, contre 15 heures avec. De quoi travailler toute une journée sans craindre la panne de batterie en plein milieu d’une tâche. Enfin, côté connectique, le ZenBook Duo est plutôt complet avec 3 ports USB 3.2, dont un USB-C, un port HDMI, une prise combo micro/casque ainsi qu’un lecteur de carte microSD.

