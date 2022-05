Samsung The Serif : ce TV atypique de 65″ coûte 1 000 € de moins pour les French Days

Comme la gamme The Frame, les The Serif de Samsung sont des TV originaux qui ressemblent à de véritables tableaux sur pieds. Pour le dernier jour des French Days, le modèle de 65 pouces est même beaucoup moins onéreux que d'habitude, puisque son prix passe de 1 890 euros à 928 euros sur Boulanger, qui applique une série de réductions.

Avec ses gammes de téléviseurs orientés « Lifestyle », Samsung a mis un point d’honneur à casser les codes des TV classiques en créant des modèles ressemblant à de vrais tableaux. Outre la série très recommandable The Frame, la marque coréenne propose également la gamme The Serif, dont le design saura convenir aux amateurs d’art. Et celles et ceux qui sont friands de grandes diagonales pourront sauter sur une occasion rare : le modèle QE65LS01T de 65 pouces bénéficie de plusieurs promotions qui font drastiquement baisser son prix d’origine.

Les points essentiels du TV Samsung The Serif

Un design atypique et pointu

Une dalle QLED de 65 pouces

Une Smart TV sous Tizen OS

D’abord affiché à 1 890 euros, puis réduit à 1 290 euros, le TV QLED Samsung The Serif QE65LS01T est désormais vendu à 928 euros chez Boulanger grâce à une remise de 10 % au panier ainsi qu’à un code promo, SERIF20, qui offre une remise supplémentaire de 20 %sur le produit.

Un design artistique bien étudié

La gamme de TV The Serif de Samsung tire son nom de cette silhouette si particulière qui, de profil, dessine un « i ». Preuve de la volonté de la marque de produire de vraies œuvres d’art, le design des The Serif a été créé par les designers français Ronan et Erwann Bouroullec, rien que ça. Et lorsque le TV ne sera pas utilisé pour regarder des films, séries ou autres programmes, il pourra se mettre en veille en affichant des photos, des images ou même les actualités grâce au mode Ambiant. On a donc devant soi un appareil qui ne ressemble plus tout à fait à un téléviseur standard, mais cette caractéristique atypique lui permet aussi de se fondre dans une décoration d’intérieur bien étudiée. Le TV pourra d’ailleurs être installé soit sur un meuble, soit sur ses pieds fournis.

Outre ce design qui plaira aux amateurs d’art, mais qui pourra diviser les autres consommateurs plus adeptes des TV standards, l’écran sera objectivement d’une très bonne qualité. Il est en effet doté d’une dalle QLED, une technologie que Samsung maîtrise très bien, dont la diagonale s’élève à 65 pouces. On a donc là un grand téléviseur, pour lequel il faudra prévoir suffisamment de place dans son salon ou dans sa chambre. La dalle sera par ailleurs rafraîchie à 50 Hz, ce qui n’est pas le nec plus ultra au niveau de la fluidité d’affichage, mais pour une utilisation simple, ce taux sera amplement suffisant. Le TV est par ailleurs compatible avec tous les contenus en 4K Ultra HD, de quoi profiter d’une très bonne qualité d’image à tout moment, ainsi qu’avec le HDR10+ pour une meilleure luminosité.

La qualité de Tizen OS

Côté son, le TV se débrouillera très bien, et son principal atout dans ce registre est son amplificateur vocal AVA : le TV détectera ainsi les nuisances sonores environnantes, et augmentera automatiquement le volume. Autre bon point : le téléviseur peut aussi faire office d’enceinte connectée pour votre smartphone, puisqu’il vous suffira simplement de poser votre appareil sur le TV pour l’appairer via NFC.

Là où le téléviseur marque des points, c’est aussi sur son interface Tizen OS. Intuitive et efficace, elle donnera accès à une foule d’applications phares, comme les principales plateformes de streaming. Le TV The Serif est par ailleurs compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby, qui obéiront à toutes vos requêtes vocales.

Lire aussi

Quelle est la meilleure TV Samsung à acheter en 2022 ?

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.