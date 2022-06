Un code promo spécial soldes fait dégringoler le prix du Samsung Galaxy A53

Le nouveau Samsung Galaxy A53 offre de belles prestations milieu de gamme. Il a pour lui de très sérieux arguments, et plus particulièrement aujourd’hui. Grâce à un code promo des soldes d'été 2022, le prix passe ainsi de 459 euros à seulement 279 euros.

Si Samsung excelle dans la conception de smartphones haut de gamme, le constructeur sud-coréen ambitionne d’être un incontournable dans le milieu de gamme. Pour cela on retrouve la gamme A qui attire par sa fiche technique équilibrée et son prix relativement accessible. Le tout dernier Galaxy A53 est très convaincant et promet de durer un bon moment en prenant en charge 4 ans de mises à jour majeures d’Android. En plus, il perd 180 euros de son prix lors des soldes d’été 2022.

Le Samsung Galaxy A53 en quelques mots

Un bel écran AMOLED à 120 Hz

Un module photo complet et polyvalent

Une autonomie confortable

Petit plus : 4 ans de mises à jour

Avec un prix de lancement à 459 euros, le Samsung Galaxy A53 est disponible en promotion à 279 euros en utilisant le code RAKUTEN30 sur le site Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A53. Le tableau se met à jour automatiquement.

L’incontournable du milieu de gamme

Le Samsung Galaxy A53 est le nouveau milieu de gamme de la marque qui peut facilement se confondre avec les appareils plus premium. Ce smartphone profite du savoir-faire de Samsung en matière d’écran et propose un bel écran OLED de 6,5 pouces. Celle-ci offre une définition en Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, sans oublier la compatibilité avec le HDR10+.

Pour la partie photo, le Galaxy A53 propose une bonne polyvalence : on a droit à un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels. La marque promet que la la vitesse de traitement des photos de nuit est 2,1 fois plus rapide que sur les précédentes versions et que le mode portrait a été amélioré, notamment grâce à une bonne gestion de contours du sujet.

Fait pour durer

Côtés performances, le A53 intègre la nouvelle puce maison de Samsung pour le milieu de gamme, l’Exynos 1280, accompagnée par 6 Go de mémoire vive. Durant notre test, la puce du Galaxy A53 est derrière la concurrence. Néanmoins, elle s’en sort très bien pour les usages du quotidien, mais pour une utilisation plus intense en jeu, il faudra revoir faut exigences à la baisse.

L’avantage, c’est qu’il bénéficie d’une expérience utilisateur fluide et agréable grâce à Android 12 avec One UI 4.1. D’ailleurs la firme sud-coréenne assure quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Le Galaxy A53 tiendra la route jusqu’en 2027, avec une interface allant au maximum jusqu’à Android 16.

L’autonomie est aussi solide grâce à sa batterie de 5 000 mAh qui permet de faire tenir le smartphone pendant deux jours d’après la marque. C’est une promesse tenue puisque lors de notre test, le A53 est parvenu à tenir 48 heures d’affilée avec une utilisation modeste. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais un classique système de charge rapide 25 W qui met 30 minutes pour remplir la moitié de la batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A53 5G.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.