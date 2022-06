iPhone 12 Pro Max : la version 512 Go perd 250 € pendant les soldes d’été

L'iPhone 12 Pro Max est certes sorti en fin d'année 2020, mais il reste un modèle extrêmement intéressant. Il est aujourd'hui en promotion pendant les soldes chez Cdiscount dans sa version 512 Go à 1 099 euros au lieu de 1 349 à son lancement.

La longévité des produits Apple n’est plus à démontrer. Quand bien même la dernière génération d’iPhone (la 13ème) est très largement mise en avant, il est toujours intéressant de se tourner vers la précédente pour faire des économies sans forcément y perdre au change. Par exemple, en ce moment pendant les soldes d’été chez Cdiscount, l’iPhone 12 Pro Max en version 512 Go est disponible avec 250 euros de réduction.

Pourquoi l’iPhone 12 Pro Max est toujours un excellent smartphone ?

Il profite d’une belle dalle OLED de 6,7 pouces

Il assure de très bonnes performances grâce à la puissante puce A14 Bionic

Son autonomie améliorée

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil (Magsafe)

Lancé au prix de 1 349 euros, l’iPhone 12 Pro Max avec 512 Go est actuellement disponible en promotion à 1 099 euros chez Cdiscount, uniquement pour le coloris bleu pacifique. Cela représente une économie de 260 euros sur son prix de base.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 Pro Max d’Apple. Le tableau se met à jour automatiquement.

iPhone 12 Pro Max : un smartphone encore largement au niveau

Il accuse peut-être 2 ans d’âge mais l’iPhone 12 Pro Max est encore un smartphone à la pointe. En premier lieu, il profite de très belles finitions avec des contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli très réussi. Il dispose d’un écran d’une diagonale de 6,7 pouces et d’un écran OLED Super Retina XDR avec une luminosité à 800 cd/m². On retrouve ensuite l’encoche qui loge Face ID et une protection Ceramic Shield sur la face avant. Quant à la fluidité, même avec un taux de rafraîchissement à 60Hz, l’iPhone 12 Pro Max offre une expérience utilisateur fluide grâce à l’optimisation de son OS parfaitement maîtrisé.

Concernant la partie photo, le 12 Pro Max reste un excellent photophone. Avec son triple capteur photo, il capable de prendre de très beaux clichés en toutes circonstances, et cela même de nuit grâce au mode nuit disponible. Il est aussi capable d’enregistrer jusqu’en 4K à 60 images par seconde, le tout en HDR Dolby Vision 10 bits. Il intègre également un capteur LiDAR, très pratique pour la réalité augmentée. De plus, il propose le format ProRAW qui permet d’offrir plus de possibilités pour les retouches en photo directement intégrée à l’application quand vous voulez visionner votre cliché.

Toujours très puissant et surtout endurant pour un iPhone

Même si la nouvelle puce A15 Bionic est plus puissante et plus efficace, l’iPhone 12 Pro Max n’a pas à rougir et se défend encore très bien côté performances. Avec sa puce A14 Bionic, il se montre toujours aussi convaincant et performant au quotidien. L’expérience utilisateur sera fluide que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D avec les paramètres graphiques au maximum. Une fois iOS 15 installé l’interface gagne encore en fluidité et en ergonomie. Notez que le 12 Pro Max profite également de la compatibilité 5G.

Il est vrai qu’Apple ne cesse d’améliorer l’autonomie de ses iPhone, et même si l’iPhone 13 Pro promet une heure trente de plus que son prédécesseur, le 12 Pro reste très endurant : environ une journée et demie d’utilisation classique. Il promet une autonomie avec 17 heures de lecture vidéo, selon Apple. Côté recharge, il est compatible avec la charge rapide 20 W en filaire, et 15 W avec MagSafe. Sachez que le bloc de charge n’est plus fourni dans la boite et doit donc être acheté séparément. Par contre, il ne faut pas être pressé, car il faut un peu plus de 1h30 pour passer de 0 à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 Pro Max.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

