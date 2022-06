À l’occasion des soldes d’été, la Xiaomi Watch S1 est à son prix le plus bas

Dernière référence de Xiaomi en matière de montres connectées, le Watch S1 offre un bon rapport qualité-prix. Aujourd’hui son prix passe à 204,99 euros contre 269,99 euros à sa sortie.

La Watch S1 est l’une des dernières nées de la marque chinoise du côté des wearables. Avec sa grande autonomie, son écran de qualité et ses multiples fonctionnalités, elle fait sans doute partie des meilleurs deals du moment pour qui souhaite s’offrir une bonne montre connectée sans sacrifier son porte-monnaie. Elle vient d’ailleurs tout juste de perdre 65 euros de son prix pendant les soldes d’été.

La Xiaomi Watch S1 c’est quoi ?

Un look premium

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Un suivi de santé complet et un GPS précis

Une autonomie généreuse

Lancée à 269,99 euros, la Xiaomi Watch S1 est en ce moment proposée à 239,99 euros sur le site du constructeur. À l’occasion des soldes, vous pouvez l’obtenir à seulement 204,99 euros grâce à une remise immédiate de 20 euros une fois ajoutée dans le panier, et un coupon de réduction d’une valeur de 15 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Watch S1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design soigné qui se rapproche des montres horlogères

La Xiaomi Watch S1 se veut plus premium que le modèle Active. Elle se rapproche fortement des montres horlogères et choisit des matériaux de luxe : un verre en saphir et un boîtier en acier inoxydable, lequel s’attache au poignet avec un bracelet en cuir. Elle garde cependant un aspect sobre dans un format relativement contenu (46,5 x 46,5 x 10,9 mm) pour un poids de 52 grammes sans le bracelet. À l’utilisation, on a affaire ici à une montre élégante qui se fera assez discrète à votre poignet, telle une montre horlogère classique.

Elle offre un format circulaire avec un bel écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), aux bordures fines pour avoir le plus d’informations possible. L’écran est confortable pour lire les informations inscrites sur votre montre. Doté d’un capteur de luminosité, l’affichage saura s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante. Vous pourrez ainsi l’utiliser en plein jour et la consulter confortablement sans être gêné par les reflets. Il sera d’ailleurs possible de personnaliser la montre avec plus de 200 cadrans proposés sur le catalogue de la marque.

Taillée pour le sport

Si Xiaomi a soigné le look de sa montre haut de gamme, la marque n’a pas lésiné sur les fonctionnalités. La Xiaomi Watch S1 est capable de mesurer votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2), la qualité du sommeil, ainsi que, bien évidemment, le nombre de pas parcourus dans la journée. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear (disponible sur Android et iOS) pour des analyses plus poussées et complètes.

Elle propose notamment 19 activités qui sont proposées base comme : la marche en extérieur, le yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM —, mais il est possible d’avoir accès à 117 autres modes d’exercices. La montre intègre aussi un GPS double bande pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis.

Une autonomie longue durée, mais …

Côté autonomie, la Xiaomi Watch S1 tiendra 5 jours. Certes, on n’arrive pas aux 12 jours annoncés par Xiaomi — il faut dire que le mode always on et les mesures de santé ont tendance à réduire l’autonomie, — mais la Xiaomi Watch S1 peut se vanter de dépasser certains concurrents en termes d’autonomie qui proposent une autonomie limitée à un, voire deux jours d’utilisation. Ici, l’autonomie proposée par la toquante de Xiaomi va tout de même permettre de mesurer le sommeil la nuit sans avoir besoin de la recharger sur sa table de chevet.

Son autonomie généreuse est aussi due au fait qu’elle ne permet pas d’installer tout un tas d’applications tierces. Il faudra donc vous contenter des logiciels préinstallés ou des trois proposés par Xiaomi au téléchargement. Autant dire qu’on est loin de l’expérience logicielle proposée par les montres de Samsung, d’Apple ou de Fossil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Watch S1.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.