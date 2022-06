899€, c’est le prix hallucinant de ce TV LG OLED 65 pouces durant les soldes d’été

Si jusqu’ici la plupart des TV LG OLED affichaient des prix très élevés, ce n’est pas le cas pendant les soldes puisque le modèle A1 en 65 pouces tombe à 899 euros contre 1 499 euros habituellement.

La gamme A1 de LG vient d’être remplacée par la nouvelle génération, mais à un sérieux avantage face à elle : son prix qui tombe sous les 900 euros grâce aux soldes. C’est une belle affaire surtout que le modèle A1 jouit de l’expertise de LG en proposant une dalle OLED de très bonne qualité le tout dans une grande diagonale puisqu’il s’agit du modèle en 65 pouces.

L’essentiel à retenir du TV LG OLED65A1

Une grande dalle OLED 4K de 65 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

L’interface Web OS fluide et intuitive

Un très bon rapport qualité-prix

Au lieu d’un prix barré à 1 499 euros, le TV LG OLED A1 de 65 pouces est aujourd’hui à son meilleur prix à l’occasion des soldes d’été : il est à seulement 899 euros sur le site Rue du Commerce.

Le plus accessible des grands TV OLED LG

Sans surprise vu son appellation, le téléviseur LG OLED65A1 dispose d’une diagonale de 65 pouces, une taille idéale et vraiment confortable pour les sessions cinéma à la maison. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur. Ce TV 4K HDR quasi sans bordures profite de l’OLED et de ses noirs infinis, ses contrastes détaillés et ses couleurs riches, tout en proposant des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et Dolby Vision (mais pas HDR10+) pour une expérience comme au cinéma.

Ce modèle étant plus abordable fait quelques concessions. Si la gamme 2022 de la série A2 embarque le processeur Alpha 7 de 5e génération, celui de 4e génération que l’on retrouve sur le modèle 2021 reste très efficace. Il assure une très bonne mise à l’échelle des contenus et un rendu très détaillé, d’autant plus qu’il intègre une intelligence artificielle — LG ThinQ — pour adapter la qualité de l’image et du son en fonction des contenus visionnés. Concernant la qualité audio justement, on profitera d’une émulation Dolby Atmos pour un résultat surround et donc immersif.

Un OS maison qui assure une expérience fluide

Côté système d’exploitation, ce modèle tournera sous webOS 6.0, toujours aussi intuitif. Une foule d’applications phares seront naturellement disponibles, comme Netflix, Prime Video ou YouTube. Le TV sera aussi compatible avec Google Assistant, Alexa et Home Kit pour vos requêtes vocales, ainsi qu’avec AirPlay 2 et Miracast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Enfin, la télécommande Magic Remote sera, elle aussi, de la partie, toujours munie de son pointeur à l’écran bien pratique pour naviguer dans les menus.

Si vous recherchez un téléviseur pour le gaming, le TV LG OLED65A1 ne sera peut-être pas le plus adapté, puisqu’il n’intègre pas de ports HDMI 2.1, permettant la 4K@120fps. Par conséquent, elle n’est pas pensée pour les consoles next-gen — c’est aussi cas que les modèles 2022. Pour palier à se manque, LG apporte la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence. Et la marque coréenne inclut même un optimiseur de jeu pour ajuster automatiquement les paramètres d’images et améliorer les graphismes, pour une meilleure expérience gaming.

Quelles sont les meilleures TV 4K OLED en 2022 ?

