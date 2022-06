Ces deux routeurs TP-Link Wi-Fi 6 Mesh sont à -48 % pendant les soldes

Les routeurs Wi-Fi 6 se démocratisent, mais peuvent rester chers. Heureusement, le pack de deux routeurs TP-Link Deco X60 profite de 48% de réduction durant les soldes d'été 2022. La cerise sur le gâteau : ils sont compatibles Mesh !

Il est possible que le signal Wi-Fi de votre box Internet ne soit pas le meilleur, surtout si vous habitez dans un grand logement. Pour régler ce problème, il existe des routeurs Wi-Fi, notamment les routeurs Wi-Fi 6 et Mesh qui utilisent la dernière norme de réseau sans-fil. Parmi les marques qui en fabriquent, TP-LINK fait partie des références. Son pack de deux routeurs Deco X60 est en promotion à -48% chez Darty pendant les soldes.

Le TP-Link Deco X60, c’est quoi ?

Du Wi-Fi 6 jusqu’à 3000 Mbps

Chiffrement WPA3

Une couverture jusqu’à 400 m2

5 GHz et 2,4 Ghz

Habituellement, le pack de deux boîtiers TP-Link Deco X60 est disponible à 349,99 euros. Durant les soldes d’été, il profite d’une belle réduction de 48% et est vendu à 179,99 euros chez Darty.

Un Wi-Fi (très) rapide

Le Wi-Fi 6 est une des dernières normes Wi-Fi, avec une latence réduite et des débits plus importants. Sur son Deco X60, TP-LINKannonce jusqu’à 3000 Mbps, avec 2402 sur la bande 5 GHz et 574 sur la bande 2,4 GHz. Selon la marque, son Deco X60 offre quatre fois le débit moyen grâce au Wi-Fi 6. De plus, ce routeur peut connecter plus de 150 appareils sur votre réseau Wi-Fi grâce aux technologies OFDMA et MU-MIMO, ce qui est pratique si l’on a tendance à multiplier les objets connectés.

Cette couverture, elle est possible dans toute la maison grâce à la technologie Mesh. Cette dernière crée un maillage entre les routeurs sans multiplier les réseaux Wi-Fi. Votre smartphone ou votre ordinateur se connecte automatiquement au routeur le plus proche/celui offrant le débit le plus important.

Un réseau sécurisé

D’ailleurs, la configuration se veut facile et se fait via une application mobile. On connecte l’un des routeurs à sa box Internet, on le configure rapidement. Ensuite, on allume l’autre Deco X60, qui se connectera automatiquement au réseau et sera fonctionnel immédiatement. À noter que tous les routeurs de la gamme Deco sont compatibles entre eux.

TP-LINK a ajouté des fonctionnalités et services de sécurité dans ses Deco X60. La norme de chiffrement de ces routeurs Wi-Fi est le WPA3, mais on a aussi droit à TP-LINK HomeShield. C’est un ensemble de fonctions de sécurité qui permet d’identifier des failles de sécurité sur votre réseau, ajouter un contrôle parental, donner la priorité à certains appareils (QoS) ou encore dresser des rapports sur votre réseau.

