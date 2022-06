Le puissant iPad mini 6 (2021) est en promotion pour les soldes sur Amazon

Les différents iPad d'Apple font partie des références incontournables dans l'univers des tablettes. Avec le petit iPad mini, la marque à la pomme propose un produit compact, mais très puissant. C'est rare, mais il profite en ce moment d'un rabais sur Amazon.

C’est un fait, les produits Apple bénéficient rarement de promotions et ne sont pas les produits les plus bradés durant les soldes. L’iPad mini de 6e génération et sa puce maison, l’A15 Bionic, permettent de profiter de tout le savoir-faire d’Apple en matière d’ergonomie et de puissance. La plus petite tablette d’Apple, sortie en 2021, profite en ce moment d’un rabais de 70 euros sur son prix original.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad mini

Puce A15 Bionic

Ecran Liquid Retina

Appareil photo arrière grand‑angle 12 MP, caméra avant ultra grand-angle 12 MP

Les produits Apple sont plutôt onéreux, et sont rarement soldés. C’est pourtant le cas en ce moment : l’iPad mini est disponible à 660 euros au lieu de 729 euros dans sa version Wi-Fi + 256 Go.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad mini. Les prix du tableau sont mis à jour automatiquement.



Une nouvelle version repensée de l’iPad mini

L’iPad mini n’avait pas été renouvelé depuis 2019 : cette 6e itération était donc la bienvenue. Le nouvel iPad mini s’accorde ainsi une belle mise à niveau. Le design a été modifié, et la tablette arbore maintenant des bords plats. Le châssis en aluminium est toujours aussi soigné, et un nouvel écran Liquid Retina (LCD) de 8,3 pouces a été installé. La prise en main est très agréable, l’utilisation au quotidien, fluide.

Vous pourrez utiliser l’Apple Pencil de 2e génération avec ce modèle, ce qui sera l’idéal pour les créatifs. Il faudra par contre faire l’impasse sur FaceID : seul Touch ID est proposé, sur la tranche.

Sur la partie photo, c’est un capteur grand-angle de 12 MP qui est placé à l’arrière. Pour la caméra avant, très utilisée sur les tablettes, Apple a installé un ultra-grand-angle de 12 MP également. La fonctionnalité Center Stage intégrée permet de centrer votre visage quoiqu’il se passe.

Une tablette petite, mais puissante

De la puissance, l’iPad mini en a à revendre, malgré sa petite taille. Il est animé par la puce A15 Bionic, ce qui lui permet ainsi de rivaliser avec les iPhone 13. Vous n’aurez donc aucun souci à lancer la plupart des jeux ou encore à faire de la retouche photo. Vous aurez bien sûr accès à toutes les applications de l’App Store. Sur ce modèle, le stockage est de 256 Go. Il faudra faire une croix sur la 5G mais le Wi-Fi 6 est intégré.

iPad OS 15 est installé nativement. Cette version adaptée d’iOS proposer une ergonomie particulièrement agréable, intuitive, sans ralentissements. Sur l’autonomie enfin, la tablette s’en sort très bien, avec 10 heures loin d’une prise électrique, lors d’une utilisation plutôt intensive.

Retrouvez notre test détaillé de l’iPad mini 6 pour en savoir plus.

