Ce PC portable avec un i5 11e gen ne coûte que 579 € pour les soldes

Si votre budget est assez limité, Acer propose des laptops suffisamment puissants pour accomplir les tâches du quotidien, sans faire flamber le prix de la facture. Aujourd'hui, le modèle Aspire 5 (A515-56) est à 579 euros contre 749 euros habituellement.

Avec sa gamme Aspire, Acer propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du Aspire 5 A515-56 qui se montre très efficace en intégrant un processeur i5 de 11e génération, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 170 euros sur son prix habituel durant les soldes d’été.

L’essentiel à retenir du Acer Aspire 5

Un grand écran Full HD de 15,6 pouces

Une configuration solide : Intel Core i5(11e) + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 749 euros, le PC portable Acer Aspire 5 (A515-56-53E1) est actuellement en promotion à seulement 579 euros sur Amazon, soit 170 euros de remise immédiate. C’est aussi le prix le plus bas constaté sur le site américain.

Un ultrabook qui mise sur le confort

L’Acer Aspire 5 (A515-56) n’est certes pas le plus haut de gamme, mais n’est pas sans intérêt. Ce modèle mise à la fois sur un look sobre mais aussi solide grâce à sa coque métallique. Pour son gabarit, le laptop d’Acer parvient à conserver un encombrement léger malgré son grand écran de 15,6 pouces. Il ne mesure que 1,7 cm d’épaisseur, pour un poids de 1,6 kilo seulement. Il pourra vous accompagner sans aucun problème durant vos déplacements, tout en vous permettant de travailler confortablement.

Il est plutôt bien équipé pour travailler depuis n’importe où. D’une part, l’écran Full HD de 15,6 pouces offre un affichage suffisamment confortable pour faire du multitâche, par exemple. D’autre part, la connectique complète assure une bonne productivité. On retrouve un port HDMI, un port USB-C, deux ports USB-A, un port USB et une prise casque. Et pour parfaire le tout, l’Acer Aspire 5 profite d’une autonomie généreuse, capable d’encaisser une journée de travail, à condition de ne pas utiliser que des applications gourmandes.

Et des performances solides

Côté performances, l’Aspire 5 d’Acer se révèle efficace au quotidien. Il s’équipe d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération (1135G7) accompagné de 16 Go de RAM. Une fiche technique solide, qui permet de surmonter sans aucune difficulté les tâches que vous pourrez lui confier, que ce soit pour une utilisation bureautique, de la retouche photo ou vidéo, voire même un peu de jeu grâce à la présence de la puce graphique Iris Xe, qui permet de lancer correctement les jeux du moment en Full HD à plus de 30 images par seconde.

Quant au stockage, un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go est de la partie pour apporter une dose de réactivité à l’ensemble du système, réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. En plus, ce modèle dispose d’un système de refroidissement avec deux ventilateurs, afin d’éviter la surchauffe et des pertes de performances. Enfin ,vous pourrez profiter pleinement de la dernière interface de Microsoft Windows. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur Windows 11.

