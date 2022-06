Grâce aux soldes, l’excellente Nvidia Shield TV est à un super prix

La Shield TV de Nvidia a su s’imposer au fil des ans comme la meilleure box TV Android. Renouvelée en 2019, elle est toujours un bon investissement dans la durée. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 119 euros pendant les soldes d'été.

Du côté des boîtiers multimédias sous Android, la solution proposée par Nvidia reste ce qu’il y a de mieux sur le marché. Certes, sa box Shield TV est sorti il y a plus de deux ans (2019), elle reste la meilleure box Android TV à brancher sur son téléviseur. On l’apprécie pour son format plus compact, ses nombreuses compatibilités et son efficacité, mais surtout pour son prix qui est en baisse sur Amazon grâce à une réduction de 100 euros sur son prix initial.

Qu’est-ce que cette box à offrir ?

Des contenus en 4K HDR avec une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos

La puissance de la puce Tegra X1+

La compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 219 euros à son lancement puis réduit à 159 euros, le modèle 2019 de la Nvidia Shield TV est aujourd’hui disponible pendant les soldes à seulement 119,99 euros sur Amazon et Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nvidia Shield TV. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une box au petit format

Sortie en 2015, la Nvidia Shield TV est renouvelé en 2019 sous un nouveau design. Elle prend une forme cylindrique pour se faire plus discrète et se glisser facilement derrière un téléviseur. La télécommande change aussi, et intègre un bouton Netflix, pour lancer le service rapidement. Elle est même dotée d’un micro afin d’utiliser l’assistant Google ou Alexa pour chercher directement du contenu depuis l’interface.

Ce changement de look à quelques conséquences notamment au niveau de la connectique. La Shield TV se compose d’un port HDMI, un port Ethernet et un port microSD, qui sera bien utile pour étendre le stockage interne qui est de 8 Go seulement. Pas de port USB sur ce modèle pour par exemple brancher une manette de jeu, mais vous pourrez tout de même en lier une grâce à la compatibilité Bluetooth 5.

Qui ne manque pas de puissance

En intégrant la très performante puce Tegra X1+ avec 2 Go de mémoire vive, la Shield TV prouve sa puissance. Elle permet de proposer une expérience fluide, et une compatibilité parfaite avec toutes les applications et jeux du Play Store. Cette configuration permet également au boîtier d’être compatible 4K à 60 images par seconde sans broncher.

La version 2019 apporte surtout un upscaleur pour les contenus vidéo qui peuvent s’afficher jusqu’en Ultra HD. Outre la puissance, la Nvidia Shield est aussi compatible avec les normes vidéo HDR10, Dolby Vision et Audio pour le son. Toutefois, assurez-vous que votre téléviseur soit compatible avec ces formats pour pouvoir en profiter.

Pensée aussi pour le gaming

Mais là, où Nvidia se démarque vraiment de la concurrence, c’est sur les fonctionnalités gaming. Sa box est en mesure de se « transformer » en véritable console de jeux vidéo. Grâce à sa puce présentée comme 25 % plus puissante qu’auparavant, vous pourrez jouer à tous les jeux du Play Store dans de bonnes conditions graphiques. Le gaming n’est certainement pas mis de côté avec l’intégration native de son service de cloud gaming, à savoir Geforce Now. Notez d’ailleurs que Google Stadia est à présent disponible sur les plateformes Android TV.

Dernier avantage de taille : le très bon suivi logiciel de Nvidia, avec des mises à jour très régulières. Son interface, s’est d’ailleurs renouvelée récemment s’inspirant un peu plus de Google TV. Cette mise à jour opère un véritable lifting, et met en avant les contenus. Ce changement ne bousculera pas les habitudes des propriétaires de Shield TV, avec toujours de nombreuses applications du Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney+, etc. La fonction Chromecast est aussi de la partie, qui vous permettra de diffuser du contenu sur votre TV depuis un smartphone ou une tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le boîtier multimédia Nvidia Shield TV (2019).

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.