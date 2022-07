Cette TV Samsung QLED de 65 voit son prix chuter avec cette remise de plus de 500€

La TV QLED QE65Q60AAUXXC de Samsung propose actuellement un excellent rapport qualité-prix. En effet, ce téléviseur de 65 pouces profite d'une remise de plus de 500 euros pendant les soldes chez Ubaldi.

Samsung est un spécialiste du QLED, et même si le constructeur coréen s’est récemment lancé dans l’OLED sur le marché des TV, ses téléviseurs QLED sont parmi les meilleurs du genre, même avec de grosses diagonales. C’est notamment le cas du modèle QE65Q60AAUXXC, une TV de 65 pouces que l’on retrouve à un prix défiant toutes concurrences chez Ubaldi pendant les soldes avec une réduction de prix de plus de 500 euros.

Les points forts du TV QE55Q80T de SAMSUNG

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Compatible HDR10 et HDR 10+

L’OS Tizen compatible AirPlay et avec la majorité des apps de SVOD

Au lieu de 1 290 euros à sa sortie, la TV Samsung QE65Q60AAUXXC QLED 2021 de 65 pouces est désormais disponible à 769 euros sur le site d’Ubaldi soit une économie de plus de 500 euros sur la facture.

Le QLED made by Samsung, la référence

Premier constructeur à avoir autant investi dans le QLED, Samsung n’en est pas à son coup d’essai. Cette TV QLED fait certes partie d’une ancienne gamme, elle reste néanmoins de qualité. On a le droit à une dalle de 65 pouces avec des bordures ultra-fines. Un design qui respire le haut de gamme avec son look soigné et élégant sous tous les angles. Il offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. Le TV est également compatible 4K (3 840 x 2 160 pixels) et compatible HDR10+ afin d’assurer une bonne qualité d’image.

Côté audio, Cette TV ne profite pas du Dolby Atmos, mais du système Dolby Digital Plus, un système de codage audio permettant d’obtenir des flux multicanaux en fonction de vos appareils audio. La marque met aussi en avant son système Q-Symphony, qui permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround.

On mise tout sur la taille et la qualité d’image

S’il n’est pas taillé exclusivement pour les gamers, c’est aussi et surtout qu’il s’agit là d’une dalle 50Hz. Ce modèle affichera sans broncher vos jeux en 4K mais point de taux de rafraîchissement de 120 Hz, ses ports HDMI étant limités à du 2.0. En revanche, Samsung n’a pas oublié les joueurs avec son système Ultrawide GameView, une technologie qui permet de basculer le format aux ratios 21:9 ou 32:9 pour proposer un affichage plus large susceptible de renforcer l’immersion en utilisation jeu et d’améliorer les performances du joueur

Pour finir, le système de Smart TV de Samsung : Tizen OS, propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

