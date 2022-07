Les panneaux lumineux Nanoleaf Shapes profitent des soldes pour baisser leur prix

Les éclairages de Nanoleafs sortent de l’ordinaire, puisque la marque propose des panneaux lumineux sous différentes formes. Si habituellement ils sont assez chers, aujourd’hui le kit de 9 panneaux est à 139,11 euros contre 199,99 euros initialement.

Nanoleaf est une référence dans le domaine de l’éclairage connecté très appréciée. La marque est particulièrement réputée pour ses panneaux connectés modulables qui apportent une touche lumineuse à votre intérieur. Ces dalles se déclinent sous diverses formes et matières pour plaire au plus grand nombre. Et si vous rêviez d’avoir ses panneaux LED, mais que le prix était un frein, grâce aux soldes il est possible d’obtenir un kit de 9 panneaux Shapes Hexagons en réduction avec près de 60 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir des Nanoleaf Shapes

Des panneaux à LED qui fusionnent

Plus de 16 millions de couleurs disponibles

Compatibles avec les assistants vocaux

Initialement au prix de 199,99 euros, mais maintenant avec un prix barré de 159,99 euros, le kit de démarrage Nanoleaf Shapes Hexagons (avec 9 panneaux lumineux) est actuellement disponible en promotion à 139,11 euros sur Amazon.

Quel est le principe des Nanoleaf ?

Les Nanoleafs sont des dalles lumineuses, à base de LEDs de 100 lumens pour les Shapes Hexagons de ce bon plan. Ces dalles sont capables de s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée, et harmonieuse dans votre pièce. Leur particularité est qu’ils peuvent s’interconnecter grâce à la technologie Connect+. Résultat : vous allez pouvoir créer des combinaisons avec différentes formes.

Comment ça fonctionne ? Il vous suffit de fixer chaque panneau au mur ou sur une autre surface grâce aux bandes adhésives incluses dans le kit de démarrage. Sachez aussi que les Nanoleaf fonctionnent avec un bloc d’alimentation. D’après la marque, il est possible d’installer jusqu’à 22 panneaux hexagonaux ou jusqu’à 28 panneaux triangulaires (associés grâce aux connecteurs présents dans le kit) sur un seul bloc d’alimentation. Quant au câble fourni dans le kit, il mesure 2,5 m de long. À noter aussi que les Nanoleaf Shapes fonctionnent avec le Wi-Fi ainsi que le protocole Thread.

Des fonctionnalités qui font la différence

Une fois bien installer, les Nanoleafs révèlent tout leur potentiel. Ces dalles donnent la possibilité de synchroniser le rythme d’une chanson avec les couleurs diffusées par les panneaux, ou encore d’associer ce qu’il se passe sur votre écran d’ordinateur ou téléviseur avec les Nanoleaf Shapes grâce au Screen Mirror. Ainsi, les couleurs projetées par les panneaux pourront s’adapter au contenu que vous visionnez — de quoi offrir une meilleure immersion.

Une fonction permet d’activer les panneaux avec un simple geste de votre main. Vous allez pouvoir les allumer ou les éteindre, ou encore régler la luminosité et changez de scène, sans jamais lancer l’application. Enfin, les Nanoleaf Shapes sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant si vous ne souhaitez pas vous lever. À noter que les Shapes sont aussi compatibles avec Apple HomeKit.

Lire aussi

Quelle ampoule connectée choisir pour illuminer votre intérieur ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.