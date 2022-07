699 €, c’est le super prix de cet immense TV QLED de 75 pouces pour les soldes

Il est aujourd'hui possible de trouver des téléviseurs de 75 pouces sans pour autant exploser son budget. Le modèle C721 de TCL propose un grand écran QLED pour moins de 700 euros, contre 1 329 euros habituellement.

Sur le marché des téléviseurs QLED, TCL figure en très bonne place parmi les meilleurs constructeurs. Pour se démarquer de la concurrence, ce dernier propose des téléviseurs QLED abordables sans pour autant négliger la fiche technique. La marque arrive même à rendre accessibles les TV avec de grandes diagonales. Aujourd’hui, le modèle C721 de 75 pouces est d’ailleurs à un très bon prix durant les soldes d’été.

Les points clés du TV TCL 75C721

Sa très grande diagonale QLED de 75″ 4K HDR

Ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo

Sa connectique HDMI 2.1

Affiché à un prix barré de 1 329,48 euros, le téléviseur TCL QLED C721 de 75 pouces est désormais à seulement 699,99 euros sur Cdiscount.

Si vous avez un budget plus limité et recherchez un téléviseur avec une grande diagonale, celui-ci pourrait bien vous convenir.

Un téléviseur qui s’impose dans votre salon

Le modèle C721 de TCL, propose une diagonale de 75 pouces, soit 190 centimètres. Un écran spectaculaire de par sa taille, dépourvu de bords tout autour de l’écran, afin de profiter d’une expérience visuelle immersive absolue. Ce modèle s’articule sur une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD Pro (3840 x 2160 pixels) qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Ce modèle a le mérite d’être compatible avec les meilleures normes vidéo HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Quant à l’audio, le son est assuré par une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Une interface fluide et agréable à utiliser

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, TCL a fait le choix d’intégrer l’excellent OS Android TV dans sa dernière version. C’est une interface qui est connue pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Vous aurez évidemment accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme l’assistant vocal pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix, ou encore le Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Pour ce prix, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. En revanche, la dalle est limitée à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X.

