Asus VivoBook Pro 14 : ce laptop avec écran Oled est à prix cassé pour les soldes

Les laptop d’Asus avec écran Oled connaissent un véritable succès, surtout pour le prix accessible. D'ailleurs le modèle VivoBook Pro 14 OLED se trouve à seulement 599,99 euros pendant les soldes d’été.

L’Asus Vivobook Pro 14 est un ultrabook intéressant du fabricant taïwanais. Son atout repose principalement sur son excellent écran Oled en 2,8K qui offre à la fois des couleurs riches et des noirs profonds. En plus de son design maîtrisé, le reste de la fiche technique se défend très bien et aujourd’hui le modèle (S3400PA-KM014W) se trouve sous les 600 euros.

Le VivoBook Pro 14 OLED d’Asus propose…

Une dalle Oled de 14 pouces (en définition 2,8 K) ;

Un i5 de 11e génération + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go ;

Une autonomie confortable.

Initialement au prix de 999,99 euros, l’Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400PA-KM014W) devient bien moins cher pendant les soldes et ne coûte plus que 599,99 euros sur Cdiscount.

Un laptop au look soigné qui mise tout sur son écran

L’Asus VivoBook Pro 14 OLED n’est pas le plus haut de gamme des ultrabook de la marque, il arrive pourtant avec de bons arguments, notamment sa dalle. Ce modèle embarque un écran Oled, de 14 pouces donc, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 x 1800 pixels. Résultat, on a droit un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait — pour une qualité d’affichage aux petits oignons.

En plus de son bel écran, le VivoBook Pro 14 présente de belles finitions, avec des lignes épurées et un boîtier gris mat qui respire la qualité. Son format compact et son poids plume de seulement 1,4 kg, le rendent parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Du côté de la connectique, celle-ci n’a pas été négligée puisqu’on retrouve : deux ports USB 2.0, un port USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Sans négliger la fiche technique

Cet ultraportable propose une fiche technique équilibrée qui aura du répondant au quotidien. Il s’équipe d’un processeur Intel Core de 11e génération, le i5-11300H, couplé à 8 Go de RAM. Une configuration qui permet aussi bien de travailler, que de naviguer sur Internet sans ralentissement, faire de la retouche photo, voire même jouer à des jeux peu gourmands grâce à la présence d’un Intel Iris Xe. Elle pourra faire tourner correctement les jeux en Full HD à 30 IPS. La dalle profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz et offre une meilleure expérience en jeu avec plus de fluidité.

Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système et des délais de chargement brefs. Enfin, du point de vue de l’endurance, ce PC portable dispose d’une batterie de 63 Wh qui va permettre de le faire tenir pendant environ 9 heures en utilisation classique — cela est notamment dû à l’Oled qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Toutefois ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide. Sachez que ce laptop tourne sous Windows 11 nativement.

